Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika mwitikio wa uzuiaji wa Marekani katika utendaji wa Shirika la Kukataza Silaha za Kemikali, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: Marekani ina wasiwasi sana kuhusu silaha za kemikali kiasi kwamba kwa hakika inalemaza taasisi ya kimataifa ya uangalizi wa silaha za kemikali!!

Aliongeza: Shirika la Kukataza Silaha za Kemikali (OPCW) linaweza kulazimika kusimamisha shughuli zake na kupunguza programu zake kuu.

Araghchi alisisitiza: Marekani kwa kuweka kikwazo dhidi ya utekelezaji wa jukumu la shirika hili, inahatarisha amani na usalama wa dunia kwa kujua. Hatua hii ni ya aibu.