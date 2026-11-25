Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu chaneli ya Al-Masira ya Yemen, Wizara ya Mambo ya Nje na Wahamiaji ya Yemen katika taarifa ilitangaza kwamba vikwazo vya kifedha na kufungia mali za maafisa wa Sanaa na Uingereza vinafanywa kwa lengo la kuficha kushindwa kwa muungano wa Saudia.

Wizara hii ilisisitiza kwamba si Uingereza wala mamlaka yoyote nyingine itaweza kuokoa Saudi Arabia kutoka kwa mgogoro wake uliojitakia yenyewe nchini Yemen, na njia ya wokovu ni kukomesha uvamizi na mzingiro wa nchi hii.

Msimamo huu umechukuliwa kama mwitikio wa hatua ya serikali ya Uingereza ya kuweka vikwazo kwa maafisa wanne wakuu wa serikali ya Sanaa na kufungia mali za Ansarullah. Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen pia, ikikumbuka siku za ukoloni wa Uingereza na kukaribia kumbukumbu ya kuondoka kwa wanajeshi wa mwisho wa Uingereza tarehe 30 Novemba, ilisisitiza kwamba mipango ya kutawala haina nafasi katika dunia ya leo.