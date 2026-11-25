Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, «Israel Katz» waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni katika matamshi yake ya hivi karibuni, kwa kuwasilisha madai kuhusu mpango wa nyuklia alidai kwamba Israel na Marekani zinafuatilia kwa makini maendeleo yanayohusiana na Iran.

Katz katika sehemu ya uongo wake alidai kwamba Iran inaendeleza silaha za kemikali na Tel Aviv na Washington wanajua jambo hili. Hata hivyo hakutoa hati yoyote huru ya kuthibitisha dai hili.

Waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni pia, akirejelea hali ya uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, alisema kwamba vikosi vya Israel na Marekani vinajiandaa kwa uwezekano huo, lakini uamuzi wa mwisho kuhusu kuingia kwa Marekani katika makabiliano haya utakuwa mikononi mwa Donald Trump, rais wa nchi hii.