Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu chaneli ya Al Jazeera, Donald Trump, rais mpenda vita wa Marekani, katika mahojiano na gazeti la New York Post alitoa maoni kuhusu vita na Iran na maendeleo ya kikanda.

Trump katika mahojiano haya alidai kwamba gharama za vita na Iran zimehakikishwa hadi Januari ijayo.

Pia, akirejelea uwezekano wa kukomesha vita na Wanademokrasia, alisema: ikiwa Wanademokrasia watakomesha vita na Iran, wataigeuza ushindi kuwa kushindwa.

Rais wa Marekani, akieleza kwamba lengo lake ni kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, alidai kwamba hajawahi kuwa mtetezi au mpinzani wa mabadiliko ya utawala nchini Iran.

Trump zaidi, kuhusu uwezekano wa Iran kudai fidia, alidai: ikiwa Iran itataka kuingia katika mchezo wa kudai fidia, ni sisi ambao tutashinda.

Pia, kuhusu lengo la utawala wa Kizayuni la kukomesha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: lengo hili labda linaweza kutimizwa, lakini si lengo langu.