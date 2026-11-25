Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hafla ya kumbukumbu ya mke wa Ayatollah Sheikh Isa Qassim, kiongozi wa Mashia nchini Bahrain, imefanyika Jumanne, Novemba 24, 2026, katika mji mtakatifu wa Qom, nchini Iran, kufuatia kifo cha mke wa mwanazuoni huyo mashuhuri wa Kishia.

Hafla hiyo ilihudhuriwa na wanazuoni, viongozi na watu mbalimbali wa taasisi za kielimu za Hawza, wawakilishi wa ofisi za Marjaa wakubwa wa kidini, pamoja na kundi la wafuasi na wenye mapenzi na Ayatollah Sheikh Isa Qassim.

Kifo cha mke wa Ayatollah Sheikh Isa Qassim kilitangazwa, huku viongozi na wanazuoni mbalimbali wakitoa salamu za rambirambi na pole kwa mwanazuoni huyo, familia yake na ndugu zake, wakimuombea marehemu rehema na msamaha wa Mwenyezi Mungu.

Hafla hiyo ya kumbukumbu imefanyika katika mji wa Qom, ambao ni miongoni mwa vituo muhimu vya elimu ya dini ya Kiislamu, na ilihusisha ushiriki wa watu mbalimbali kutoka katika jumuiya ya kielimu na kidini, waliokusanyika kutoa heshima na kuomboleza kifo cha marehemu.