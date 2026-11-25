Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Donald Trump, Rais wa Marekani, katika mahojiano na gazeti la New York Post, akijibu juhudi za Wademokrat za kutaka kumaliza vita dhidi ya Iran, alidai kuwa kusitisha vita hivyo kutageuza kile anachokiita “ushindi” kuwa kushindwa.

Trump, akijiondoa katika misimamo yake ya awali, alisema: “Lengo langu ni kuhakikisha Iran haipati silaha za nyuklia. Sijawahi kuwa upande wa kuunga mkono au kupinga mabadiliko ya mfumo wa kisiasa nchini humo; lengo langu si kubadilisha serikali ya Iran.”

Hata hivyo, Trump alitaja kubadilisha serikali ya Iran kuwa ni miongoni mwa malengo ya utawala wa Israel, akidai kwamba huenda lengo hilo likawezekana kufikiwa, lakini si katika ajenda yake.

Aidha, alikiri kuwa kuanzia Januari, wakati Wademokrat watakapochukua udhibiti wa Congress, mamlaka yake ya kuendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya Iran huenda yakawa na mipaka. Aliongeza kuwa fedha za kuendesha vita hivyo zimehakikishwa karibu hadi mwisho wa Januari 2027.

Akijibu ombi la Iran la kutaka fidia kutokana na shambulio la kikatili dhidi ya shule, Trump alitoa madai dhidi ya Tehran na kudai kuwa Washington ndiyo inayostahili kulipwa fidia.

Kauli hizi zinatolewa wakati gazeti la Washington Post likiripoti kuwa baadhi ya Warepublican wako tayari kufikia makubaliano na Wademokrat kuhusu kusitisha ufadhili wa vita dhidi ya Iran, jambo linaloashiria kuongezeka kwa shinikizo la ndani nchini Marekani kwa serikali ya Trump ili kumaliza vita hivyo.