Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Yemen imekuwa chini ya uvamizi unaohusishwa na vibaraka wa Saudi Arabia kwa karibu muongo mmoja, na katika miaka ya hivi karibuni wananchi wa Yemen wamekabiliwa na madhara ya vita pamoja na mzingiro mkali. Katika miezi ya hivi karibuni, Ansarullah, kwa kuungwa mkono na wananchi wengi, imejaribu kukomboa maeneo ya nchi yaliyokaliwa, na imedai kuwa imekomboa zaidi ya kilomita za mraba 7,000 za maeneo yaliyokuwa yakikaliwa.

Katika mazingira haya, vyombo vya habari vinavyohusishwa na nchi za Kiarabu, Saudi Arabia na Qatar vinajaribu kuwasilisha juhudi za Ansarullah za kulinda mamlaka ya Yemen na kutimiza haki za wananchi wake kwa mtazamo tofauti, huku vikiepuka kuzungumzia mauaji ya raia na uharibifu wa miundombinu ya Yemen.

Kwa hakika, Yemen inakabiliana na vita vya kijeshi pamoja na vita vya habari dhidi ya upande unaohusishwa na Saudi Arabia, Marekani na Israel. Maafisa wa Yemen, akiwemo Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Yemen, wanaziomba vyombo vya habari huru duniani kufuata mtazamo wa haki katika kuripoti habari za Yemen.

Abdulwahid Najiy Abu Ras, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Yemen, katika mahojiano na mwandishi wa ABNA, alichambua misimamo ya Yemen na sababu za kuchagua mkakati wa kujibu kwa namna ya kulinganisha dhidi ya uchokozi wa Saudi Arabia na Marekani katika vita vya hivi karibuni.

ABNA: Mkakati wa Serikali ya Sana’a kuhusu operesheni za kujibu kwa kulinganisha, “Uwanja wa Ndege kwa Uwanja wa Ndege” na “Mzingiro kwa Mzingiro” dhidi ya Saudi Arabia, ni upi?

Kwanza, tunatoa shukrani kwa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) kwa kuzingatia kuwasilisha ukweli na juhudi zake za kuelimisha kuhusu masuala ya Yemen kupitia vyanzo vyake rasmi.

Mkakati wa Sana’a umejengwa juu ya misingi thabiti ya kitaifa, ambayo ni pamoja na kuwalinda wananchi wa Yemen, kuhifadhi mamlaka na uhuru wake, kumaliza uchokozi na mzingiro, na kuweka msingi wa amani ya haki na endelevu inayohakikisha usalama na utulivu wa nchi za eneo hili pamoja na haki za wananchi wake wote.

Kwa mtazamo wa kisheria na kimaadili, haikubaliki kuitaka Yemen ikubali kufungwa kwa viwanja vya ndege, bandari na vyanzo vya maisha vya wananchi wake, huku usalama wa wengine ukichukuliwa kuwa ni haki isiyoweza kuvunjwa.

Tunasisitiza kuwa haki ya Yemen ya kujilinda dhidi ya uchokozi na mzingiro ni haki halali inayotambuliwa na dini zote za Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa ushahidi wake ni kauli ya Mwenyezi Mungu katika Aya ya 194 ya Suratul-Baqara:

«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ»

“Basi yeyote atakayekushambulia, nanyi mshambulieni kwa kiasi kile alichokushambulia. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja na wachamungu.”

Vilevile, mikataba na kanuni za kimataifa zinathibitisha haki hiyo. Kwa msingi huo, kauli mbiu ya “Uwanja wa Ndege kwa Uwanja wa Ndege” na “Mzingiro kwa Mzingiro” iliibuka kama ujumbe wa kuzuia uchokozi kwa njia ya hatua za kiutendaji, ikisisitiza kuwa kuendelea kwa shinikizo na vita dhidi ya Yemen hakumaanishi kwamba nchi hiyo itasalimu amri.

Wizara ya Mambo ya Nje na Wahamiaji ya Sana’a, katika taarifa yake ya tarehe 11 Oktoba 2026, pia ilisisitiza kuwa kanuni ya kulipiza kwa kulinganisha ndiyo inayotawala namna ya kuitikia Saudi Arabia, na kwamba kumaliza mvutano kunategemea kusitishwa kwa uchokozi na kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Yemen.

Katika suala hili, tunaziomba vyombo vyote vya habari kufuatilia misimamo rasmi inayotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Sana’a, ili kukabiliana na hali ya “giza na kufichwa kwa taarifa” katika vyombo vya habari, pamoja na kampeni za kufungwa kwa akaunti rasmi za msemaji wa Sana’a, na kuzifanya kampeni hizo zisiwe na athari.

Ujumbe wetu kwa Riyadh ni kwamba njia ya kufikia usalama na utulivu si kwa kuifanya Yemen ipige magoti, bali ni kupitia kusitisha uchokozi, kuondoa mzingiro, kuheshimu mamlaka ya Yemen, kuzingatia kanuni ya ujirani mwema na kutekeleza ramani ya njia ya amani.

Hatutafuti vita vya jumla dhidi ya wananchi ndugu wa Saudi Arabia, bali tunalenga kumaliza sababu zinazochochea kuendelea kwa vita na kufikia makubaliano ya haki yanayolinda raia, kuhakikisha haki halali, kuzuia uchokozi usijirudie, kuimarisha mamlaka ya serikali katika ardhi yake na kusitisha matumizi ya vibaraka.

ABNA: Mnautathmini vipi utendaji wa vyombo vya habari vya Kiarabu, hususan Al-Jazeera, wakati wa vita vya Saudi Arabia dhidi ya Yemen?

Tunaamini kuwa sehemu kubwa ya vyombo vya habari vya Kiarabu, wakati wa vita na uchokozi dhidi ya Yemen, havikutekeleza ipasavyo wajibu wake wa kitaaluma na kibinadamu. Badala ya kuzingatia ukweli, baadhi ya taarifa na matangazo ya habari yamechangia kuimarisha simulizi za kisiasa zenye upendeleo, kwa gharama ya damu na mateso ya raia, na kupitia operesheni za upotoshaji, vimewanyima wananchi haki yao ya kupata ukweli.

Kwa namna ya pekee, tunaizungumzia televisheni ya Al-Jazeera, ambayo Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi aliikosoa katika hotuba yake ya wazi ya televisheni mwanzoni mwa Oktoba 2026, kutokana na namna ilivyoripoti maendeleo ya kijeshi katika pwani ya magharibi na madai kuhusu kuanguka kwa maeneo ya Al-Mukha, Dhubab na Bab al-Mandab. Vilevile, aliwataka viongozi wa Qatar kutafakari upya misimamo yao ya kisiasa na ya vyombo vya habari kuhusu Yemen.

Kwa mtazamo wa Serikali ya Sana’a, suala hili si tofauti ya kawaida ya maoni tu, bali linahusu wajibu wa taasisi za habari katika kuthibitisha taarifa na kuepuka kuwasilisha uvumi kama ukweli.

Katika uzoefu wa Baghdad na Damascus, tuliona jinsi vita vya habari na uchochezi wa mgawanyiko vilivyochangia kupotosha uelewa wa wananchi na kubadilisha namna watu wanavyoitazama hali halisi. Ingawa Sana’a ina ufahamu wa wananchi na muundo wa kiutamaduni wa kipekee, tunatahadharisha dhidi ya kurudiwa kwa mtindo wa vita vya habari ambapo misimamo ya kisiasa na makundi ya upande mmoja hupewa kipaumbele kuliko kutafuta ukweli, haki na kutokuwa na upendeleo.

Al-Jazeera ifungue nafasi ili sauti ya wananchi wa Yemen isikike

Leo, tunaiomba Al-Jazeera ijibu swali la kitaaluma na kimaadili: Je, kama inavyotoa nafasi kwa simulizi za kijeshi na kisiasa za pande nyingine, inatoa pia nafasi sawa kwa sauti za wahanga wa Yemen kusikika?

Tunaiomba televisheni hiyo kutafakari upya namna yake ya kuripoti habari, kurekebisha taarifa zisizo sahihi, kutoa nafasi kwa wananchi wa Yemen kueleza hali zao na kuripoti madhara ya uchokozi na mzingiro kwa kuzingatia ukweli na bila upendeleo.

Ukosoaji wetu dhidi ya Al-Jazeera haumaanishi kupinga uhuru wa vyombo vya habari, bali tunataka uhuru huo uambatane na uwajibikaji, uthibitishaji wa taarifa na uzingatiaji wa haki. Damu na mateso ya wananchi wa Yemen havipaswi kuwa nyenzo za propaganda za kisiasa au kutimiza malengo ya miungano ya kisiasa.

ABNA: Mna maoni gani kuhusu utendaji wa kisiasa na wa vyombo vya habari wa Serikali ya Qatar kuhusiana na vita vya Saudi Arabia dhidi ya Yemen?

Msimamo wa Sana’a kuhusu sera za Qatar unategemea kupinga jumuiko lolote la kisiasa au la vyombo vya habari linalochangia kuendelea kwa uchokozi na mzingiro dhidi ya Yemen. Tunaiomba Doha ishughulikie suala la Yemen kwa kuzingatia vigezo vya “kuheshimu mamlaka na uhuru wa nchi” na “kukataa mzingiro”; vigezo ambavyo Qatar yenyewe ilivitumia kujitetea wakati wa mgogoro wa awali wa Ghuba.

Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, katika ujumbe wake kwa viongozi wa Qatar mwezi Oktoba 2026, aliwaalika wazi kutafakari upya mahesabu yao. Katika ujumbe huo, alikumbusha mzingiro ambao Qatar ilikabiliwa nao mwaka 2017 na kuonya kuhusu hatari za kutegemea mahesabu ya kisiasa na ya kikanda ya Saudi Arabia.

Kwa upande mwingine, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ya tarehe 21 Julai 2026, iliyotangaza mshikamano na Saudi Arabia na kukosoa kauli za vikosi vya majini vya Sana’a, inaonyesha kuwa tofauti hii si suala la vyombo vya habari pekee, bali pia ni tofauti ya wazi katika misimamo ya kisiasa ya pande hizo kuhusu uchokozi na mzingiro.

Tunawaambia viongozi wa Qatar: Kumbukeni yale ambayo Qatar ilikumbana nayo mwaka 2017 kutokana na mzingiro na shinikizo, kwani mtu aliyewahi kuonja uchungu wa mzingiro anapaswa kuelewa zaidi mateso ya wananchi wengine wanaokabiliwa na hali hiyo.

Qatar hapo awali ilichukua nafasi katika upatanishi wa kikanda, na tunaamini kuwa ikiwa itachukua nafasi ya misimamo ya upande mmoja inayoiunga mkono Riyadh kwa kuunga mkono suluhisho za kisiasa, inaweza kurejesha tena nafasi hiyo chanya.

Ujumbe wetu kwa Qatar si mwaliko wa uadui, bali ni mwaliko wa kutafakari upya misimamo yake, kuheshimu mamlaka ya Yemen, kushiriki katika kumaliza vita visivyo na uhalali dhidi ya nchi hiyo, kudai kusitishwa kwa uhalifu dhidi ya raia na kuzuia ukiukaji wowote wa sheria za kimataifa, badala ya kuchochea kuongezeka kwa migawanyiko.

ABNA: Serikali ya Sana’a inasimamiaje Mlango wa Bab al-Mandab? Je, meli za Marekani, Saudi Arabia na Israel zinaruhusiwa kupita? Ukweli kuhusu “kupewa hali ya kijeshi” kwa Bahari ya Shamu ni upi?

Msimamo wa Sana’a kuhusu Mlango wa Bab al-Mandab umeelezwa kupitia taarifa rasmi na hatua za baharini zilizotangazwa. Usalama wa Bahari ya Shamu na Mlango wa Bab al-Mandab ni maslahi ya Yemen, eneo hili na dunia nzima. Wananchi wa Yemen, kama wananchi wa nchi nyingine nyingi, wanahitaji utulivu katika maji haya muhimu.

Saudi Arabia inalenga wavuvi, raia na miundombinu ya kiuchumi

Katika Wizara ya Mambo ya Nje na Wahamiaji ya Sana’a, katika taarifa ya tarehe 22 Oktoba 2026, tulisisitiza kuwa hakuna hatari inayotoka Yemen kwa usafiri wa meli za kimataifa katika Bahari ya Shamu. Vilevile, tuliishutumu Saudi Arabia kwa kujaribu “kuifanya Bahari ya Shamu kuwa eneo la kijeshi” kupitia mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya boti za wavuvi katika maji yanayozunguka Yemen, ikiwa ni pamoja na shambulio katika pwani ya Al-Kadha huko Dhubab na kulenga boti ya burudani karibu na kisiwa cha Zuqar.

Kulenga wavuvi, raia na miundombinu muhimu ya kiuchumi, ikiwemo viwanda vya saruji, bidhaa za sponji na vyakula, ni uhalifu dhidi ya watu wasio na hatia na ni hatua za shinikizo la kiuchumi la kimfumo zinazolenga kuongeza mateso ya wananchi na kueneza ukosefu wa ajira.

Tunasisitiza kuwa kurudiwa kwa mashambulizi haya kunalenga kuisukuma eneo hili kuelekea mvutano na kuweka mazingira ya kuingilia kati kwa kimataifa kwa kisingizio cha “kulinda usafiri wa meli”, jambo ambalo Sana’a haikubali.

Msimamo wa Sana’a kuhusu usafiri wa meli

- Meli za Saudi Arabia: Zinahusika na vikwazo vilivyotangazwa kwa kujibu kanuni ya “mzingiro kwa mzingiro” na kukwepa kwa Riyadh kutekeleza ramani ya njia ya amani.

- Meli za Israel au zinazohusishwa na adui: Zinahusika na vikwazo vilivyotangazwa kwa kujibu uhalifu wa uchokozi dhidi ya Gaza na kuunga mkono wananchi wa Palestina wakati wa operesheni ya “Tufani ya Al-Aqsa”. Hata hivyo, baada ya makubaliano ya hivi karibuni kati ya ndugu wa Hamas na utawala wa adui wa Kizayuni, yaliyofikiwa kwa upatanishi wa Misri, Uturuki na Qatar, vikwazo dhidi ya meli za adui wa Kizayuni vilipunguzwa. Tunafuatilia kwa makini kila aina ya uvamizi na mvutano wa adui katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Msimamo wa Yemen kuhusu Palestina ni wazi, wa moja kwa moja na umetangazwa: Yemen daima imekuwa upande wa haki ya wananchi wa Palestina ya kukomboa ardhi yao kutoka kwa wavamizi na wakandamizaji.

- Meli za Marekani: Hali ya meli hizo inahusishwa na maamuzi, tahadhari za kijeshi na kisiasa, pamoja na makubaliano yaliyofikiwa kati ya Sana’a na Washington.

- Meli nyingine za kibiashara: Kituo cha Kuratibu Operesheni za Kibinadamu, katika taarifa yake ya Septemba 2026, kilitangaza kuwa usafiri wa meli za kimataifa ni salama kabisa.

Tunajitolea kufuata kanuni za sheria ya kimataifa ya bahari, lakini tunahifadhi haki yetu halali ya kuchukua hatua za kujilinda endapo kutakuwa na uchokozi wowote dhidi ya Yemen. Tunaziomba jumuiya ya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu, badala ya ukimya wao wa aibu, kuja katika eneo hili kwa ajili ya kutembelea na kuweka kumbukumbu za uhalifu dhidi ya wavuvi na miundombinu ya kiraia.

Mahojiano yanaendelea…