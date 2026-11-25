Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafiz Naeemur Rahman, katika mkutano na waandishi wa habari mjini Karachi, alieleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mvutano katika Mashariki ya Kati kutokana na kuendelea kwa uhalifu wa Israel dhidi ya Palestina, hususan wananchi wa Gaza wanaokabiliwa na mzingiro.

Alitilia shaka uhalali na uaminifu wa kile kinachoitwa Baraza la Amani, akisema kuwa Israel ni utawala wa kigaidi na kwamba, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano, bado unaendelea kuwashambulia kwa mabomu wananchi wa Gaza.

Amir wa Jamaat-e-Islami aliwalaumu Trump na Netanyahu kwa kushirikiana katika kulazimisha vita vya uchokozi dhidi ya Iran, akisema kuwa wao ni wauaji wa watoto wasio na hatia wa Iran, lakini licha ya yote hayo, wameshindwa katika njama zao.

Akizungumzia mkataba wa ulinzi wa pande tatu, alisisitiza kuwa ushirikiano na mshikamano kati ya nchi za Kiislamu ni jambo linalotakiwa, lakini hatua kama hizo hazipaswi kusababisha migogoro wala kuonekana kuwa na upendeleo wa upande fulani.

Hafiz Naeemur Rahman alisema kuwa ni jambo linalostahili kwa nchi za Kiislamu kuwa na mkataba wa pamoja kwa ajili ya kuikomboa Palestina, kuisaidia Gaza na, muhimu zaidi, kukabiliana na uchokozi na upanuzi wa Israel.

Alieleza kuwa hakuna imani katika nafasi ya mataifa makubwa au mipango isiyo na tija kama vile Baraza la Amani katika kusaidia Wapalestina. Kwa hiyo, nchi muhimu za eneo hili zinapaswa kuchukua hatua za vitendo ili kukidhi mahitaji ya wananchi wa Gaza na kulinda malengo na haki za wananchi wa Palestina.