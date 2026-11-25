Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Katika taarifa ya pamoja ya Wizara za Uchumi, Sheria, Uchukuzi, Habari na Mambo ya Nje za Yemen, mjini Sana'a, imetangazwa kuwa hasara za kiuchumi zilizokusanywa nchini humo tangu kuanza kwa vita na vikwazo vya Saudi Arabia zimezidi dola trilioni 1.1. Aidha, hasara za moja kwa moja zilizotokana na ongezeko la hivi karibuni la mashambulizi, katika kipindi cha Julai 13 hadi Novemba 23, 2026, zimekadiriwa awali kuwa zaidi ya dola milioni 800.

Taarifa hiyo ilitolewa Jumanne, wakati wa mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari ulioandaliwa na wizara hizo. Kwa mujibu wa wizara hizo, katika kipindi cha siku 133 cha kuongezeka kwa mashambulizi, viwanda 25 vililengwa, ambapo vingi viliharibiwa kabisa, huku viwanda vitatu vikikumbwa na uharibifu wa sehemu.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa mashambulizi yanayoendelea yamesababisha uharibifu mkubwa katika minyororo ya ugavi, kuongezeka kwa gharama za usafirishaji na bima, pamoja na kupungua kwa uwezo wa wananchi wa kununua bidhaa.

Wizara zilizoshiriki katika mkutano huo zimeitaja serikali ya Saudi Arabia kuwa ndiyo inayobeba jukumu kamili la kisheria kwa vitendo hivyo, kuendelea kwa vikwazo, kufungwa kwa viwanja vya ndege na bandari, pamoja na uharibifu wa miundombinu na uchumi wa taifa la Yemen.

Taarifa hiyo pia imesisitiza kuwa uhalifu unaodaiwa kutekelezwa hautafutwa kwa kupita kwa muda, na kwamba shughuli za kufuatilia na kurekodi ushahidi zitaendelea ili kuhakikisha wahusika wanafuatiliwa kisheria na hawakwepi adhabu, hata kama mchakato huo utachukua muda mrefu.

Wizara hizo zimetaka wahusika wa vitendo hivyo wafikishwe mbele ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, uharibifu uliotokea ulipwe fidia na waathirika wapewe haki zao.

Mwisho wa taarifa hiyo, wizara hizo zimezitaka Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama na Baraza la Haki za Binadamu kulaani vitendo hivyo, kuanzisha uchunguzi huru na wa wazi wa kimataifa, pamoja na kushinikiza kuondolewa kwa vikwazo mara moja na kufunguliwa kwa Uwanja wa Ndege wa Sana'a na bandari za Yemen bila masharti yoyote.