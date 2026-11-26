Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Brigedia Jenerali Mohammad Akrami-Nia, msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika kikao na makamanda na wafanyakazi wa Kikosi cha Anga cha Jeshi, alisisitiza kuongezeka kwa utayari wa vikosi vya silaha, ikiwa ni pamoja na Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, na akabainisha: utayari wa jeshi umeongezeka kuliko zamani, na kwa sasa kwa amri ya Kamanda Mkuu wa Jeshi, udhibiti na uangalizi mkubwa zaidi unawekwa kwenye Mlango wa Hormuz.

Msemaji wa jeshi aliendelea kwa kuwapa tahadhari wamiliki wa meli na kusisitiza: tunawakumbusha tena kwamba vyombo vya baharini kwa kupita kwa usalama katika Mlango wa Hormuz lazima vifanye uratibu unaohitajika na vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Brigedia Jenerali Akrami-Nia, akielekeza kwenye kuboreshwa kwa uwezo wa ulinzi na uangalizi katika eneo hili la kimkakati, aliongeza: kwa kuingia kwa mifumo mipya, uboreshaji wa mifumo ya awali na kuimarisha shirika la mapigano la Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kiwango cha uangalizi wa Mlango wa Hormuz kimepanda, na mchakato huu utaendelea kwa nguvu.

Aliendelea kwa kuchambua malengo na mikakati ya adui katika eneo hilo na kusisitiza: adui kwa kushambulia Iran alikuwa akifuata malengo yaliyopita zaidi ya masuala ya nyuklia, kikanda na makombora, na masuala haya yalikuwa ni visingizio tu vya kuendeleza malengo ya siri; lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kusimama imara na hatua zake madhubuti imemzuia adui kufikia malengo yake, na adui ameshindwa katika kutekeleza mipango yake.