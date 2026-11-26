Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, akielezea hoja ya kwanza ya hotuba yake na kurejelea vitisho vya kijeshi vya maadui, alisema: wenzangu wapendwa na taifa tukufu la Iran! Leo tena viongozi wa Ikulu ya White House na utawala wa Kizayuni, ili kujiokoa kutoka kwenye kinamasi cha migogoro ya ndani isiyoweza kutatuliwa na mashindano yao ya uchaguzi, wanapiga ngoma ya vita iliyooza na tupu; lakini ni ndoto za bure!

Haji-Babai alisisitiza: ikiwa vita hivi vitawaka tena, wanapaswa kujua kwamba mwanzo wa vita unaweza kuwa kwa mapenzi yao, lakini mwisho wake hautakuwa kamwe chini ya uwezo wao. Moto wanauwasha wao, lakini miali yake itawagusa wao wenyewe pia.