Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, jioni ya Jumatano, kwa kujibu madai ya Seneta John Cornyn, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: mtu asiyejua alisema: katika hadithi inasemwa kuwa Yakub aliliwa na mbweha juu ya mnara. Mtu mmoja akasimama na kupiga kelele: ewe asiyejua! Haikuwa katika hadithi, ilikuwa katika Kurani; haikuwa Yakub, ilikuwa Yusuf; haikuwa juu ya mnara, ilikuwa chini ya kisima; haikuwa mbweha, ilikuwa mbwa mwitu; na zaidi ya hayo habari yenyewe ni uongo!

Aliongeza: seneta huyu wa Marekani, kama asingejizuia kwa maandishi na mapendekezo ya AIPAC kuhusu Iran, pengine angeelewa tangu mwanzo kwamba kauli ya Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, tarehe 18 Novemba, ilikuwa kuhusu maendeleo ya vituo vya urutubishaji wa urani huko Yongbyon, na vituo hivi viko Korea Kaskazini, sio Iran!