Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Iman Tajik, msemaji wa Shirika la Basij la Wanyonge, kando ya sherehe ya "agano la Wabasij na Kiongozi Mkuu" katika Riwaq ya nchi rafiki mbele ya waandishi wa habari alisema: ujumbe wetu ni ule ujumbe ambao kiongozi wetu shahidi, licha ya kufahamu vitisho dhidi ya nchi, kwa ustahimilivu wake wa kishujaa alituonyesha sisi sote; alituonyesha sisi sote njia ya mbasij; njia ambayo mwisho wake ni kujitoa mhanga katika njia ya Uislamu na mapinduzi.

Msemaji wa Shirika la Basij la Wanyonge aliendelea: watu wote wa Iran ni wabasij, na kiongozi shahidi wa mapinduzi alisema kila Mwiranina ana uwezekano wa kuwa mbasij.

Aliongeza: ustahimilivu na upinzani wa taifa la Iran baada ya vita vya kulazimishwa vya pili na tatu vilikuwa vya kushangaza kwa dunia na vilionyesha kwamba watu wa Iran, wakiwa wameungana na kushikamana, wamesimama nyuma ya wenzao na wamepiga ngumi ngumu kwenye mdomo wa kiburi cha kimataifa.

Tajik aliendelea: taifa la Iran kwa umoja na mshikamano wake lilipiga ngumi ngumu kwenye mdomo wa kiburi cha kimataifa; kiasi kwamba leo adui ameinamisha kichwa kwa unyonge na anaomba usitishaji mapigano na kufunguliwa kwa njia ya mazungumzo.

Alisisitiza: taifa la Iran kwa ustahimilivu na upinzani huu lilimshinda adui.