Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali wa Walinzi «Ahmad Wahidi», Kamanda Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alitembelea maonyesho ya programu na shughuli mashuhuri za Wakfu wa Kulinda Urithi na Kueneza Maadili ya Ulinzi Mtakatifu na Upinzani katika Ulinzi Mtakatifu wa pili na wa tatu.

Meja Jenerali Wahidi, akielekeza kwenye matukio ya sasa, alisisitiza: adui wetu dhalili leo yuko katika moja ya hali zake hatari sana na amefanya jitihada nyingi ili kuweza kuvunja utashi wa taifa la Iran; lakini utashi huu leo ni imara zaidi, wenye azma zaidi na wenye mvuto zaidi kuliko zamani. Wapiganaji wa Uislamu na vikosi vyote vya silaha wana umoja na nguvu nyingi na leo wako uwanjani.

Aliendelea: adui leo anahisi kushindwa kabisa kwa uwepo wake wote; lakini sisi kwa mujibu wa wasia wa Imam wetu shahidi ambaye alisema ushindi haupaswi kutuzuia, tunaelekeza macho yetu kwenye mustakabali. Leo milango mikubwa imefunguliwa kwa mustakabali mkubwa kwa vikosi vyetu vya silaha; mustakabali uliojaa fahari; mustakabali mpya unaotokana na uzoefu wa thamani uliopatikana katika Ulinzi Mtakatifu wa pili na wa tatu.

Meja Jenerali Wahidi alibainisha: adui leo hawezi kufanya hatua yoyote, isipokuwa akikumbuka katika akili yake operesheni za kulipiza kisasi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran; kwa sababu hii leo ameingia katika kushuka kwa kasi, kusimama kukubwa na utata wa kimkakati. Haya ni matokeo ya ustahimilivu wa taifa la Iran na vikosi vya silaha vya Iran.