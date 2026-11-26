Mkuu wa Shirika la Basij aliendelea: jeshi ambalo lilijiona kuwa jeshi la kwanza duniani na nguvu iliyotukuka katika kanda, lilitumia mabilioni ya dola na likaleta katika kanda meli zake kubwa, meli ndogo, manowari, ndege na zana na vifaa vyake vyote vya vita. Fanya utafiti; katika miaka 20 iliyopita, wakati Wamarekani walipoingia katika kanda, waliteka moja ya nchi za kanda, wakaanzisha vita vya Afghanistan na baadaye wakaenda Iraq.

Alisisitiza: wakati mpinzani wao wa kisiasa alipopata madaraka, alitangaza takwimu za rufaa za wanajeshi wa jeshi la Marekani kwa wanasaikolojia. Ikiwa mna ujasiri, tangazeni leo ni wanasaikolojia wangapi mmewaleta kwa meli zenu kubwa ili kuwatibu askari wenu. Semeni ni wanasaikolojia wangapi mmeweka katika kambi zenu na mnaokabiliana na kiwango gani cha uasi na uasi katika jeshi lenu. Badala ya vizazi vijavyo kusimulia ukweli huu, simulieni wenyewe.