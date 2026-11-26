Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Reza Najafi Jumatano (4 Azar 1405) katika mkutano wa 67 wa Kamati ya Maandalizi ya Shirika la Mkataba wa Kukataza Kila Aina ya Majaribio ya Nyuklia (CTBTO) alisema: Marekani na utawala wa Kizayuni mnamo Juni 2025 na Februari 2026, kwa kutumia uongo mkubwa wa kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, walianzisha vita vya uvamizi dhidi ya nchi yetu.

Aliongeza: walifanya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu na waliwaua maelfu ya raia wa nchi yetu, ikiwa ni pamoja na zaidi ya watoto 600, ambapo 168 kati yao walikuwa wanafunzi waliouawa kikatili katika shule ya msingi ya wasichana.

Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akielekeza kwenye mashambulizi ya wavamizi dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia vya nchi yetu vilivyokuwa chini ya uangalizi wa dhamana wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, alisisitiza kwamba hatua hizi pia zinachukuliwa kama ukiukaji wa asili na malengo ya Mkataba wa Kukataza Kila Aina ya Majaribio ya Nyuklia na zinaweza kuchelewesha zaidi kuanza kutumika kwa mkataba huu.

Najafi aliendelea: kwa kuzingatia uhusiano wa karibu kati ya kuzuia kuenea kwa nyuklia, upokonyaji silaha na amani na usalama wa kimataifa, sio nchi wanachama wa mkataba wala Kamati yake ya Maandalizi hawawezi kupuuza mashambulizi kama haya dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia.