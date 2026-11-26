Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii akielekeza kwenye madai ya hivi karibuni ya maafisa wa utawala wa Israel dhidi ya Iran, aliandika: utawala uliojihami kwa meno hadi meno kwa silaha za maangamizi makubwa, unaituhumu Iran kwa kujaribu kupata silaha za kemikali! Lakini sasa dunia yote inajua kwamba utawala wa Israel kwa kila tuhuma inayotoa, kwa kweli unakiri uhalifu ambao wao wenyewe wameutenda.

Waziri wa Mambo ya Nje pia katika taarifa alilaani uongo wa utawala wa Israel kuhusu sekta ya dawa ya Iran kama ifuatavyo:

Utawala wa Israel umekataa kujiunga na mkataba wowote wa kimataifa unaokataza silaha za nyuklia, kemikali au biolojia. Utawala huu unamiliki mamia ya vichwa vya nyuklia, umevamia nchi saba za kanda na umechukua sehemu za ardhi za nchi tatu. Katika mwaka mmoja uliopita pekee, Israel imeivuta Marekani mara mbili kwenye vita vilivyoshindwa dhidi ya Iran.

Sasa huu huu utawala wa kuchochea vita, unaituhumu bila aibu Iran, yaani nchi ambayo ni mwanachama wa Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia (NPT) na mwanachama wa Shirika la Kuzuia Silaha za Kemikali (OPCW) na yenyewe ilikuwa mwathirika wa silaha za kemikali zilizotolewa na Ujerumani Magharibi kwa utawala wa Saddam Hussein. Utawala huu unadai kwamba Iran katika viwanda vya dawa inazalisha na kuficha silaha kama hizo za kuchukiza!