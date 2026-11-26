Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Hadi kufikia Jumatatu jioni iliyopita, hakukuwa na mawasiliano yoyote ya kivitendo na yenye ufanisi kati ya Saudi Arabia na Serikali ya Yemen. Hali hii ilitokea wakati ambapo maendeleo ya uwanjani yalikuwa yakielekea katika mwelekeo tofauti. Kiini cha maendeleo hayo kilikuwa ni mapitio ya hali ya makundi yenye silaha yanayofadhiliwa na kusimamiwa na Saudi Arabia. Kwa mujibu wa tathmini zilizopo, makundi hayo yanatarajiwa kufanya shughuli zao kwa kuzingatia kanuni mpya zinazohusu aina ya silaha wanazomiliki na mfumo wa kufanya maamuzi katika medani za mapigano.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Lebanon la «Al-Akhbar», maendeleo haya yalijiri wakati ambapo dalili zilionyesha kuwa Saudi Arabia ilikuwa ikijaribu kupeleka idadi kubwa zaidi ya wapiganaji mamluki katika medani za mapigano. Wapiganaji hao wamepelekwa tena kutoka Sudan, baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, pamoja na Syria.

Kukatika kwa mawasiliano ya kisiasa kunatokana kwa kiasi kikubwa na uamuzi wa Serikali ya Yemen wa kuachana kivitendo na mfumo wa mazungumzo na mawasiliano iliyokuwa ikiufuata hadi miezi mitatu iliyopita. Baadhi ya wapatanishi waliojaribu kutathmini msimamo wa Serikali hiyo wamesema wamegundua kuwa matakwa ya Serikali ya Yemen yamebadilika kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na hapo awali.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, sababu kuu ya makabiliano ya hivi karibuni ni kukataa kwa upande wa Saudi Arabia kutekeleza masharti ya usitishaji mapigano na makubaliano yaliyokuwa yanaitaka kuondoa mzingiro. Kutokana na hali hiyo, Sana'a haioni tena sababu ya kuendelea kubaki ndani ya mfumo wa makubaliano na masharti ya awali.

Ushauri wa Iran kwa Saudi Arabia: Fanyeni mazungumzo ya moja kwa moja na Yemen

Chanzo kimoja kinachofahamu mwenendo wa mawasiliano hayo kilifichua kuwa suala la Yemen halikuwa mada kuu katika mkutano uliohusisha Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran; Khalid bin Salman, Waziri wa Ulinzi wa Saudi Arabia; Asim Munir, Mkuu wa Jeshi la Pakistan; na Ibrahim Kalin, Mkuu wa Shirika la Ujasusi la Uturuki.

Chanzo hicho kilisisitiza kuwa Khalid bin Salman hakulizungumzia kabisa suala la Yemen, lakini maendeleo ya nchi hiyo yalijadiliwa wakati wa mazungumzo kuhusu hali ya eneo hilo.

Katika muktadha huo, Rezaei aliishauri Saudi Arabia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Serikali ya Yemen na kujitahidi kufikia makubaliano nayo. Washiriki wa mkutano huo walitafsiri ushauri huo kuwa ni juhudi za kuzuia uwezekano wowote wa Saudi Arabia kuiomba Iran iingilie kati na kutumia shinikizo dhidi ya Serikali ya Yemen.

Baadaye, Tehran pia ilitangaza utayari wake wa kusaidia kufungua njia za mawasiliano, iwapo Riyadh itaamua kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Serikali ya Yemen.

Kukataa usitishaji mapigano wa muda; Sana'a yataka Saudi Arabia iondoke kabisa Yemen

Kwa mujibu wa chanzo hicho, jaribio la mwisho la Saudi Arabia la kuanzisha mawasiliano na Serikali ya Yemen lilifanyika takribani wiki mbili zilizopita, wakati Riyadh ilipoomba Oman iulizie msimamo wa Serikali ya Yemen kuhusu uwezekano wa kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja, miezi miwili au kipindi kirefu zaidi.

Jibu la Serikali ya Yemen lilikuwa kwamba hali ya sasa hairuhusu tena kuvumilia usitishaji mapigano wa vipindi vifupi, na kwamba Sana'a inatafuta suluhisho la kina na la kudumu. Serikali hiyo inataka, kwanza kabisa, Saudi Arabia iondoke kikamilifu nchini Yemen na kusitisha uingiliaji wake wa kisiasa na kijeshi katika masuala ya ndani ya Yemen.

Jibu hilo liliibua hasira kwa upande wa Saudi Arabia. Katika kujibu, Riyadh ilirudia mapendekezo yake ya awali yaliyohusisha malipo ya mabilioni kadhaa ya dola pamoja na kupanua safari za kuingia na kutoka Yemen. Hata hivyo, Serikali ya Yemen imeyakataa kabisa mapendekezo hayo.

Hasira za bin Salman baada ya shambulio la Bab al-Mandab na kushindwa kwa operesheni ya «Alfajiri ya Yemen»

Kwa ujumla, msimamo wa Saudi Arabia kuhusu maendeleo ya Yemen unaonekana kuwa katika hali ya mkanganyiko mkubwa.

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa, Muhammad bin Salman, Mrithi wa Ufalme wa Saudi Arabia, alishiriki katika mkutano wa dharura baada ya shambulio la kwanza la Jeshi la Yemen katika eneo la Bab al-Mandab, ambapo aliwakosoa vikali washiriki wa mkutano huo.

Miongoni mwa waliohudhuria walikuwa Khalid bin Salman, ndugu yake na Mrithi wa Ufalme; Muhammad al-Qahtani, Mkuu wa Kamati inayosimamia faili la Yemen; Muhammad Al-Jaber, Balozi wa zamani wa Saudi Arabia nchini Yemen; pamoja na baadhi ya viongozi wa Yemen.

Bin Salman aliwaambia kuwa wanapaswa kutumia nguvu zao zote kurejesha udhibiti wa eneo la Bab al-Mandab, vinginevyo wangekabiliwa na adhabu.

Baada ya mkutano huo, mpango wa mashambulizi uliopewa jina la «Alfajiri ya Yemen» ulianza kutekelezwa. Katika operesheni hiyo, baadhi ya vikosi vilisonga mbele kuelekea Uwanja wa Ndege wa Dhubab, lakini viliingia katika mtego wa kijeshi. Kwa upande mwingine, Jeshi la Yemen lilifanya mashambulizi ya kujibu.

Maendeleo hayo yaliibua kukata tamaa na hasira nchini Saudi Arabia. Hali hiyo ilizidi baada ya kupokea taarifa kwamba Jeshi la Yemen lilikuwa limeanzisha mawasiliano ya moja kwa moja na makamanda wa vikosi vya Serikali ya Aden inayoungwa mkono na Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, Jeshi la Yemen liliwaonya makamanda hao kuwa walikuwa na siku chache tu za kujiondoa katika maeneo hayo, vinginevyo wangelengwa moja kwa moja katika mashambulizi.

Baada ya mashambulizi sita ya vikosi vinavyoiunga mkono Serikali ya Aden, vilivyokuwa chini ya usimamizi wa Saudi Arabia, kushindwa, baadhi ya makundi yalijiondoa bila kuratibu hatua hiyo na Riyadh. Saudi Arabia nayo ilijibu kwa kuyashambulia kwa ndege maeneo yaliyokuwa yakikaliwa na vikosi hivyo vilivyojiondoa.

Mpango wa miezi sita wa Saudi Arabia wa kurejesha udhibiti wa Bab al-Mandab

Muda fulani baada ya kuanza kwa mapigano, bin Salman alikutana tena na makamanda wa medani za mapigano na kuwaomba waandae mpango mpya wa operesheni kubwa ya miezi sita. Lengo kuu la operesheni hiyo lilikuwa, kwanza kabisa, kurejesha udhibiti wa eneo la Bab al-Mandab.

Wakati huohuo, Uturuki, Pakistan na Misri ziliwasilisha ujumbe kwa Jeshi la Yemen, zikiwataka waondoke katika eneo la Bab al-Mandab.

Sana'a ilitafsiri ujumbe huo kuwa ni ishara kwamba bin Salman hakuwa na nia ya kubadilisha msimamo wake. Jambo hilo lilisababisha Jeshi la Yemen kutangaza kuanza kwa mapambano mapana.

Katika hatua hiyo, Hans Grundberg, Mjumbe Maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, alituma ujumbe kwa Serikali ya Yemen akisema kuwa Saudi Arabia imekubali matakwa ambayo Serikali hiyo ilikuwa imewasilisha takribani miezi sita iliyopita.

Jibu la Serikali ya Yemen lilikuwa kwamba hali imebadilika, na kwamba kile kinachotakiwa sasa ni kumfikishia bin Salman ujumbe kuwa anapaswa kuondoka Yemen kikamilifu na kwa kudumu.

Serikali ya Yemen pia ilikataa kutoa ahadi ya kusitisha mashambulizi dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Riyadh. Hata pale mashirika ya kimataifa ya ndege yalipowasiliana na Serikali hiyo ili kupata vibali vya kutua katika uwanja huo, jibu lilikuwa kwamba hatua hiyo itategemea kusitishwa kwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia dhidi ya Sana'a.

Ansarullah yaimarisha udhibiti wake katika maeneo ya miinuko yanayoizunguka Bab al-Mandab

Wakati huohuo, Jeshi la Yemen liliendelea na operesheni za kuimarisha na kudumisha udhibiti wa maeneo mapya lilikuwa limeyachukua katika eneo linaloizunguka Bab al-Mandab.

Vikosi hivyo havikufanikiwa tu kudhibiti eneo la pwani, bali pia vilifanikiwa kuyasukuma nyuma makundi ya kusini yaliyokuwa yamekaribia eneo la Dhubab.

Baada ya hapo, viliamua kuendelea kusonga mbele na kudhibiti maeneo yote ya miinuko yanayotazama barabara zinazoelekea Bab al-Mandab, yakiwemo maeneo ya miinuko ambayo kwa hakika yanaweza kuitazama mji wa Aden ulioko kusini mwa Yemen.

Kwa mujibu wa maendeleo ya medani za mapigano, Jeshi la Yemen limechukua udhibiti wa vilima na maeneo yote muhimu ya kimkakati katika eneo hilo, yakiwemo maeneo ambayo kiutawala yapo katika mkoa wa Lahij.

Katika muktadha huo, Serikali ya Yemen iliwasiliana na viongozi wa makundi ya kusini, hususan Aidarous al-Zubaidi, Mkuu wa Baraza la Mpito la Kusini. Iliwafahamisha kuwa lengo la hatua za hivi karibuni ni kuimarisha hali mpya katika eneo la Bab al-Mandab, na kwamba Serikali ya Yemen haina mpango wa kuanzisha mapigano dhidi ya vikosi vya kusini.

Serikali hiyo pia iliwaomba viongozi wa kusini kuviondoa vikosi vya Saudi Arabia na makundi yaliyo chini ya amri yake katika eneo hilo. Ilieleza kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya maeneo ya kusini yangelenga pekee vikosi vilivyopo huko na vinavyoiunga mkono Saudi Arabia.

Kutokubaliana kwa makamanda wa kusini na Saudi Arabia kuhusu kuendeleza vita

Chanzo kimoja cha Yemen katika mji wa Aden, kilichozungumza na gazeti la «Al-Akhbar», kilisema kuwa makamanda wa medani za mapigano waliwafahamisha maafisa wa Saudi Arabia kuwa wanapinga kushiriki katika vita hivyo. Walisema hawataki kupigana kaskazini mwa Yemen, wala hawakubali mji wa Aden na maeneo ya kusini mwa Yemen kutumiwa kuendeleza vita vinavyoendelea sasa.

Kwa upande mwingine, Saudi Arabia imevituhumu vikosi vya kusini kwa kuratibu shughuli za kijeshi pamoja na Jeshi la Yemen.

Katika hali hiyo, matamshi ya Omar al-Baidh, mtoto wa Ali Salem al-Baidh, Rais wa zamani wa Yemen Kusini, nayo yalikuwa ya kuzingatiwa. Alisema kuwa Saudi Arabia haiwezi kukabiliana na Jeshi la Yemen bila msaada wa vikosi vya kusini.

Alieleza kuwa ushiriki wa vikosi hivyo katika vita unategemea masharti mawili, ambayo ni kusitishwa kwa sera za sasa za Saudi Arabia na Riyadh kukubali kutenganishwa kwa Yemen Kusini na Yemen Kaskazini.

Katika muktadha huohuo, vikosi vya kusini vinavyoshirikiana na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) vimekuwa vikisema mara kadhaa kuwa Abu Dhabi imevifahamisha kwamba mazungumzo yake na Riyadh hayajafikia maendeleo yoyote, na kwamba Saudi Arabia haiko tayari kushirikisha upande mwingine wowote katika uongozi wa vita hivyo.

Saudi Arabia pia imepinga kuondoka kwa viongozi wa Yemen kutoka katika ardhi yake. Hali hii inajiri wakati ambapo zaidi ya nusu ya wajumbe wa Baraza la Uongozi wa Rais wa Serikali ya Aden inayoungwa mkono na Saudi Arabia, wakiwemo baadhi ya wajumbe wa Baraza la Mpito la Kusini, wapo Riyadh na hawaruhusiwi kuondoka Saudi Arabia isipokuwa kwa kuzingatia masharti maalumu.

Fadi Ba'oom, mmoja wa viongozi wa kusini, naye aliruhusiwa kurejea Hadhramaut baada tu ya kukubali kufanya shughuli zake kwa mujibu wa mgawanyo wa kisiasa na kiutawala wa maeneo ya kusini mwa Yemen unaotakiwa na Saudi Arabia. Kwa upande wake, alipata msaada wa kifedha kutokana na ahadi hiyo.

Mapigano ya Bab al-Mandab yanakaribia kumalizika; Taiz yasubiri upatanishi wa kikabila

Tukirejea katika hali ya medani za mapigano, vyanzo vya habari vinasisitiza kuwa operesheni za kijeshi katika eneo la Bab al-Mandab zinakaribia kumalizika, na kwamba Jeshi la Yemen kwa sasa linajishughulisha na kuimarisha udhibiti wa maeneo mapya lililoyachukua katika eneo hilo.

Hata hivyo, katika mji wa Taiz, vikosi hivyo vinaendelea kuimarisha udhibiti wake katika eneo la Jabal Sabir, ambalo ni safu ya vilima na miinuko inayoutazama mji mzima wa Taiz.

Pamoja na hayo, haionekani kuwa Jeshi la Yemen lina nia ya kuingia katika mji wa Taiz, isipokuwa pale juhudi zinazoendelea za upatanishi kati ya makabila zitakaposhindwa na njia nyingine zote za kutafuta suluhisho zitakapofikia mwisho.

Katika medani nyingine za mapigano, vyanzo hivyo vinasema kuwa maendeleo katika mkoa wa Ma'rib hayajavuka hatua ya kuimarisha mistari ya ulinzi. Jeshi la Yemen pia limetawanya mikusanyiko ya kijeshi ya Saudi Arabia iliyokuwa ikiandaliwa kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi kutoka Ma'rib kuelekea magharibi.

Vyanzo hivyo pia vilifichua kuwa afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa, katika mazungumzo yake na mmoja wa maafisa wa nchi za Ghuba ya Uajemi, alieleza mshangao wake kuhusu mafanikio ya kijeshi yaliyopatikana na Jeshi la Yemen ndani ya kipindi kifupi.

Kwa mujibu wa afisa huyo, alipokea ripoti ya kiintelijensia inayoonyesha kuwa vikosi washirika wa Saudi Arabia vimepoteza wapiganaji zaidi ya 1,600. Majina ya watu hao yameorodheshwa katika orodha rasmi zilizothibitishwa. Aidha, idadi ya waliojeruhiwa miongoni mwao imezidi 5,000.

Raia 1,490 wameuawa au kujeruhiwa na uharibifu wa dola milioni 800

Serikali ya Yemen ilitangaza jana kuwa idadi ya vifo na majeruhi pamoja na hasara za kifedha zilizosababishwa na awamu mpya ya vita vya Saudi Arabia dhidi ya Yemen imeongezeka. Idadi ya raia waliouawa na kujeruhiwa imezidi watu 1,490, huku hasara za kifedha zikikadiriwa kuwa zaidi ya dola milioni 800.

Kuongezeka kwa idadi ya raia waliouawa katika mashambulizi ya hivi karibuni

Anis al-Asbahi, Msemaji wa Wizara ya Afya ya Yemen, alitangaza kuwa idadi ya raia waliouawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya Saudi Arabia katika kipindi cha siku tatu zilizopita imefikia watu 76.

Aliongeza kuwa takwimu za wahanga wa mashambulizi ya Saudi Arabia katika kipindi cha saa 48 zilizopita zimefikia raia 41 waliouawa na 35 kujeruhiwa. Miongoni mwao wamo watoto watatu na wanawake saba.

Kwa mujibu wake, jumla ya raia waliouawa nchini Yemen imefikia 491, huku idadi ya waliojeruhiwa ikifikia 1,006. Vifo na majeruhi hao vimesababishwa na mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen, ambayo idadi yake imezidi 5,500 na kulenga mikoa minane iliyo chini ya udhibiti wa Serikali ya Yemen.

Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Yemen na maeneo yaliyorejeshwa

Mundhir al-Asbahi, mwanaharakati wa haki za binadamu, aliituhumu Riyadh kwa kuyaadhibu maeneo na sehemu ambazo Jeshi la Yemen limefanikiwa kuzirejesha katika viunga vya mkoa wa Taiz.

Katika mazungumzo yake na gazeti la «Al-Akhbar», alieleza kuwa kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya shule, barabara, masoko, minara ya mawasiliano na nyumba za wananchi katika maeneo hayo ni uhalifu mwingine unaoongezeka katika mfululizo wa mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen.

Muhammad al-Farah, mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Ansarullah ya Yemen, naye alijibu kuongezeka kwa mashambulizi ya anga dhidi ya mikoa ya Lahij, Taiz na Hudaydah kupitia ujumbe aliouchapisha katika mtandao wa kijamii wa X. Aliandika kuwa Saudi Arabia, kupitia uhalifu huu, inataka kuwaambia wananchi wa Yemen: «Ama tutawatawala au tutawaua.»

Shambulio dhidi ya shamba la farasi wa asili ya Kiarabu kaskazini mwa Sana'a

Wakati huohuo, ndege za kivita za Saudi Arabia zilifanya mashambulizi kadhaa ya anga jana na kulenga shamba binafsi la kufugia farasi wa asili ya Kiarabu katika eneo la Bani al-Harith, kaskazini mwa mkoa wa Sana'a.

Kutokana na shambulio hilo, zaidi ya farasi 30 wa jamii adimu za Kiarabu walikufa.

Vyanzo vya habari mjini Sana'a vilisema kuwa tukio hilo linaonyesha kushindwa kwa Saudi Arabia katika kuchagua maeneo ya kushambulia nchini Yemen, na kuthibitisha kuwa mashambulizi yake dhidi ya Yemen yamepoteza mwelekeo.

Vyanzo hivyo pia vilihusisha shambulio hilo na maendeleo ya hivi karibuni, pamoja na kukamatwa kwa shehena kubwa za silaha na Jeshi la Yemen wakati wa mapigano ya hivi karibuni.

Hasara ya zaidi ya dola milioni 800 katika uchumi na miundombinu ya Yemen

Sambamba na kuongezeka kwa uharibifu wa miundombinu ya Yemen kutokana na mashambulizi ya Saudi Arabia, Wizara za Uchumi, Sheria, Uchukuzi, Habari na Mambo ya Nje za Serikali ya Yemen zilifanya mkutano wa pamoja na waandishi wa habari jana, ambapo zilitangaza kuongezeka kwa hasara zilizokusanywa kutokana na awamu mpya ya kuongezeka kwa mapigano.

Kwa mujibu wa wizara hizo, awamu ya hivi karibuni ya mvutano imeingia katika mwezi wake wa tano, na hasara za kifedha zilizosababishwa na hali hiyo, kwa mujibu wa makadirio ya awali, zimezidi dola milioni 800.

Wizara hizo zilitangaza kuwa mashambulizi ya Saudi Arabia yameharibu viwanda 25 vya uzalishaji. Zilisisitiza pia kuwa mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya viwanda na uzalishaji yameathiri maisha ya maelfu ya wafanyakazi, kuharibu shughuli za uzalishaji na kuzuia mtiririko mzuri wa mnyororo wa ugavi.