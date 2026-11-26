Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– linaripoti kuwa Mullah Khairullah Khairkhwah, gavana wa Taliban katika mkoa wa Maidan Wardak, katika mkutano na kundi la wanaharakati wa kijamii na viongozi wa jamii ya Washia, ameeleza kuwa mchango wa Washia katika ujenzi upya na maendeleo ya Afghanistan ni mkubwa na wenye umuhimu wa pekee.

Kituo kimoja cha afya katika eneo la «Daimirdad», wilayani Behsood, mkoa wa Maidan Wardak, kilifunguliwa rasmi na kuanza kutoa huduma siku ya Jumatano, tarehe 4 Azar, kwa kuhudhuriwa na kiongozi huyo waandamizi wa Taliban pamoja na viongozi wa jamii.

Katika hafla ya uzinduzi wa kituo hicho cha afya, ambacho kilijengwa upya kwa michango ya wananchi, gavana wa Maidan Wardak aliitaja jamii ya Washia kuwa na mchango muhimu katika maendeleo na ujenzi upya wa Afghanistan. Alisema kuwa Washia wamekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma kwa jamii.

Mullah Khairullah Khairkhwah aliendelea kusisitiza kuwa juhudi zinazotokana na wananchi wenyewe huimarisha jamii, na kwamba hatua za aina hiyo zina manufaa na thamani kubwa kwa maendeleo ya Afghanistan.

Alibainisha kuwa wananchi hawapaswi kukabidhi jukumu lote la shughuli za maendeleo kwa serikali, kwa sababu serikali haina uwezo wa kubeba majukumu yote. Alisema kuwa kila mwenye wazo au mpango wa kuchangia ujenzi na maendeleo hapaswi kusubiri ruhusa ya serikali, bali anaweza kushiriki katika juhudi hizo.

Aidha, gavana huyo alitaja kuimarika kwa usalama katika maeneo yote ya nchi kuwa miongoni mwa mafanikio muhimu ya serikali, akiongeza kuwa hali hiyo ya usalama imeleta fursa nzuri ambayo kila mmoja anapaswa kuitumia kwa kushiriki katika shughuli za maendeleo.

Kiongozi huyo wa Taliban, ambaye asili yake ni wilaya ya Arghistan, mkoa wa Kandahar, kusini mwa Afghanistan, alisema kuwa eneo analotoka bado halina kituo cha afya wala shule.

Mullah Khairullah Khairkhwah alisema: «Mimi natoka wilaya ya Arghistan, Kandahar. Mwaka mmoja uliopita tulijitahidi kujenga kliniki katika eneo letu, lakini hatukufanikiwa. Katika eneo letu lote hakuna hata shule moja».

Kauli hizi zinatolewa wakati ambapo, kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika kipindi cha miaka mitano iliyopita serikali ya Taliban haijatekeleza miradi yoyote ya miundombinu na huduma za kijamii katika maeneo yanayoishi Washia, ilhali katika maeneo mengine imetumia bajeti ya serikali kutekeleza shughuli mbalimbali, zikiwemo ukarabati wa shule, ujenzi wa vituo vya afya na miradi ya kiuchumi.

Ingawa Taliban, kupitia vyombo vya habari na hotuba za hafla rasmi, imekuwa ikijaribu kuvutia uungwaji mkono wa Washia, kwa mujibu wa ripoti hiyo, kwa vitendo jamii ya Washia nchini Afghanistan imekuwa ikitengwa na kuondolewa katika nyanja za kitamaduni, kijamii, kiuchumi na kisiasa.