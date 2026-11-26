Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– linaripoti kuwa mkutano wa pamoja kati ya Hujjatul-Islam Sheikh Anwar Faqihi kutoka Pakistan (mwana wa Allamah Faqihi), ambaye pia ni mwakilishi wa Taasisi ya «Afkar wa Athar Mohsen Mellat» ya Islamabad, na Ayatullah Ramezani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), umefanyika katika jengo la Jumuiya hiyo.

Mkutano huo uliandaliwa na taasisi hiyo ya Pakistan kwa lengo la kutoa shukrani kwa Ayatullah Ramezani na Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.) kutokana na juhudi zao katika kuandaa hafla ya kumbukumbu ya kifo cha Ayatullah Sheikh Mohsen Ali Najafi.

Katika kikao hicho, pande hizo mbili zilijadili nyanja mbalimbali za kielimu, kimaadili na kimapambano za marehemu Ayatullah Sheikh Mohsen Ali Najafi. Pia zilisisitiza umuhimu wa mshikamano, mashauriano ya kimkakati na nafasi ya wanazuoni wa Kishia na Kisunni katika kukabiliana na mabadiliko yanayoendelea katika ulimwengu wa Kiislamu.

Nafasi ya kielimu na unyenyekevu wa pekee wa Ayatullah Sheikh Mohsen Ali Najafi

Mwanzoni mwa mkutano huo, Ayatullah Ramezani alieleza furaha yake kwa kuhudhuria kwa mwana wa Allamah Faqihi, kisha akafafanua nafasi ya juu ya kielimu na kimaadili ya marehemu Ayatullah Sheikh Mohsen Ali Najafi.

Alisema kuwa mwanazuoni huyo mashuhuri alikuwa miongoni mwa wanafunzi mahiri wa Hawza za kielimu za Najaf, na kwamba mafanikio yake ya kielimu pamoja na mwenendo wake wa kiroho na kimaadili vinaweza kuwa mfano bora kwa wanafunzi wote wa Hawza, hususan wanazuoni na wanafunzi wa Pakistan.

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.) pia alizungumzia unyenyekevu wa kipekee wa mwanazuoni huyo marehemu, akisema:

«Hakika Mwenyezi Mungu humuinua mtu mnyenyekevu si kwa kiwango cha unyenyekevu wake pekee, bali kwa utukufu na adhama Yake.»

Alieleza kuwa sifa hiyo ya kimaadili ilijitokeza wazi katika maisha ya Ayatullah Najafi. Aidha, alisisitiza kuwa mwanazuoni huyo alikuwa na ushawishi mkubwa kwa wasomi na jamii kwa ujumla, huku huduma zake katika malezi ya kizazi kijacho, uandishi wa vitabu vinavyohusiana na Qur’ani na ufuatiliaji wa maendeleo ya ulimwengu wa Kiislamu zikiwa za kipekee.

Mapinduzi ya Kiislamu: Mfano wa kimataifa wa heshima na utashi wa mataifa

Akizungumzia mtazamo wa kimapinduzi wa Ayatullah Najafi, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.) alisema kuwa marehemu alikuwa na misimamo ya wazi katika kuunga mkono harakati za Mapinduzi ya Kiislamu.

Alibainisha kuwa kauli yake maarufu, «Mapinduzi haya yalianzishwa na Khomeini na yataendelea kudumu kwa Khamenei», inaonesha kina cha utambuzi na uelewa wa marehemu huyo.

Akirejelea matukio makubwa ya zama hizi, alisema kuwa kuanzishwa kwa mapinduzi ya kidini yenye kaulimbiu za kimungu, uhuru, heshima ya binadamu na uadilifu kumeweka mfano mpya wa kuimarisha utashi wa mataifa katika kukabiliana na madola ya kibeberu.

Pia, alipokuwa akiwakumbuka mashahidi wa Muqawama, wanazuoni na makamanda waliojitolea, alisisitiza kuwa msimamo wa kupinga wavamizi umethibitisha kwamba maendeleo na uhuru hupatikana kupitia dini, imani na elimu. Aliongeza kuwa iwapo mwanazuoni huyo mpambanaji angekuwa hai leo, bila shaka angekuwa mstari wa mbele katika kuwaunga mkono wanaounga mkono harakati za Muqawama.

Umuhimu wa kuonesha upande wa kimapambano na sifa ya kuwa mwanazuoni anayeifahamu zama zake

Ayatullah Ramezani alisisitiza kuwa katika kumuenzi Ayatullah Najafi, haitoshi kuangazia tu upande wake wa kimaadili na kielimu. Alieleza kuwa sifa ya kuwa mwanazuoni anayeifahamu zama zake, kupinga ubeberu na kuwa na upeo mpana wa kielimu na kijamii zinapaswa kuwa miongoni mwa mambo makuu yanayoangaziwa katika hafla za kumbukumbu yake.

Akizungumzia mahusiano mapana ya marehemu na wananchi wa kawaida pamoja na wanazuoni wa Kisunni nchini Pakistan, alisema kuwa uelewa wake wa kina kuhusu umoja wa Umma wa Kiislamu uliwezesha mikusanyiko na taasisi zilizokuwa chini ya usimamizi wake kuwa vituo vya kuimarisha ukaribu wa kimadhehebu na kuishi pamoja kwa undugu.

Aidha, alisisitiza umuhimu wa kuhifadhi heshima na nafasi ya Marjaa wa kidini pamoja na taasisi za Hawza za Najaf na Qum, huku akitoa pongezi kwa juhudi za wanazuoni wa Pakistan.

Akizungumza na Hujjatul-Islam Faqihi, Katibu Mkuu huyo alisema kuwa yeye na taasisi hiyo wana jukumu muhimu katika kusimamia masuala ya Washia na kueneza mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.). Aliongeza kuwa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.) iko tayari kikamilifu kutekeleza mapendekezo yao ya kimkakati.

Haja ya kuachana na kauli mbiu zisizo na vitendo na kuandaa mipango ya kimkakati

Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Hujjatul-Islam Sheikh Anwar Faqihi alieleza furaha yake kwa mikutano iliyofanyika, kisha akachambua hali nyeti inayoukabili ulimwengu wa Kiislamu.

Alisema kuwa kujitolea kwa mashahidi wa Muqawama kumeamsha fikra za umma na nyoyo za Umma wa Kiislamu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Aliongeza kuwa kwa sasa, hata miongoni mwa ndugu wa Kisunni, kuna utayari mkubwa zaidi wa kuelekea kwenye ukweli wa Muqawama na mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.), hivyo fursa hii ya kihistoria haipaswi kupotezwa.

Mwakilishi wa Taasisi ya «Afkar wa Athar Mohsen Mellat» alikosoa kutegemea mbinu za jadi na hatua za juu juu, akisema kuwa kutegemea hisia na kauli mbiu bila kuwa na msingi wa kutosha wa fikra na utamaduni hakutoshi. Alisisitiza kuwa wanazuoni mashuhuri wanapaswa kufanya mashauriano na kutathmini upya njia zilizotumika hapo awali ili kutoa mikakati ya vitendo.

Umuhimu wa mashauriano ya wasomi katika kukabiliana na njama za maadui

Sheikh Anwar Faqihi, alipokumbusha changamoto ambazo marehemu Ayatullah Najafi alikuwa akizizungumzia katika siku za mwisho za maisha yake, alisema kuwa mwanazuoni huyo alikuwa akionya mara kwa mara kuhusu ugumu wa hali ya kijamii na kimadhehebu nchini Pakistan, pamoja na juhudi za maadui kutumia mianya iliyopo kwa manufaa yao.

Aliongeza kuwa uchambuzi wa kina wa Ayatullah Najafi ulionesha umuhimu wa kutoruhusu maadui wa Uislamu kutumia vyombo vya propaganda na uchochezi potofu kuvuruga safu za Waislamu au kutengeneza mazingira ya uingiliaji kati wenye malengo ya kisiasa na yenye upendeleo.

Mwanaharakati huyo wa masuala ya Hawza alisisitiza umuhimu wa hatua zenye misingi imara, akisema kuwa kuwakutanisha na kufanya mashauriano hata wanazuoni 20 mashuhuri na kuchukua maamuzi yenye busara kunaweza kuwa na athari kubwa zaidi na za kudumu kuliko maandamano na hatua zisizoratibiwa.

Alitaka mikutano ya aina hii ya wasomi iendelee ili kuandaa ramani kamili ya kimkakati kwa ajili ya jamii za Kiislamu.

Mwisho wa mkutano huo, Taasisi ya «Afkar wa Athar Mohsen Mellat» ya Pakistan ilimkabidhi Ayatullah Ramezani cheti cha kumbukumbu na shukrani kwa juhudi zake pamoja na mchango wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.) katika kuandaa hafla ya kumbukumbu ya kifo cha Ayatullah Sheikh Mohsen Ali Najafi.