Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Ayatollah Sayyid Mojtaba Husaini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika ujumbe wake wa kuadhimisha Wiki ya Basij, ameitaja taasisi hiyo ya wananchi, inayojitolea kwa mafundisho ya shule ya Imam Hussein (a.s.), kuwa ni jambo la kipekee na lenye thamani kubwa.

Akiashiria uwezo mkubwa uliotokana na mwamko wa wananchi wa Iran, ambao umepelekea kuenea kwa moyo wa kujitolea wa Basij katika maeneo yote ya nchi, amesisitiza kuwa Shirika la Basij linapaswa kutumia uwezo huo kupanga na kutekeleza mageuzi na kuzaliwa upya kwa Basij, pamoja na kuandaa mifumo mipya na iliyoendelea zaidi, ili kuweka mazingira ya kutimia kwa kaulimbiu: “Kila Muirani mmoja awe mwanachama wa Basij.”

Ifuatayo ni matini kamili ya ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu

Wiki ya Basij ni fursa mwafaka ya kuitazama upya taasisi hii ya kipekee na yenye thamani kubwa. Taasisi hii iliyoanzishwa kwa ubunifu wa Imam Khomeini (Mwenyezi Mungu ainue daraja lake), ili hatua kwa hatua na katika mchakato wa maendeleo, iweze kuwakusanya Wairani wenye ari, matumaini, moyo wa kujitolea, wanaotamani utukufu wa Uislamu na Iran, pamoja na wale waliojitolea kwa mafundisho ya shule ya Imam Hussein (amani na salamu za Mwenyezi Mungu zimshukie), kutoka katika vizazi mbalimbali; na kuunda kiini imara cha watetezi wa haki na uadilifu.

Hapo awali, Basij ilijidhihirisha katika kipindi cha miaka minane ya vita vya kujihami, wakati ilipokuwa na uwepo wenye mchango mkubwa katika medani za mapambano ya kijeshi na kuwa mhimili mkuu na tegemeo muhimu la vita hivyo. Katika kipindi chote cha vita hivyo vitakatifu, wanachama wa Basij, kuanzia vijana wadogo hadi wazee, walinufaika kwa kiasi kikubwa kiroho kutokana na mazingira ya kiroho yaliyokuwapo katika maeneo ya ulinzi na mahandaki. Kupitia kwao, miji na vijiji vya nchi vilijawa na harufu nzuri ya kiroho.

Kwa namna hiyo, taswira iliyojengeka katika fikra za watu kuhusu Basij na wanachama wake ilikuwa ni ya imani, uwajibikaji, usafi wa moyo, ikhlasi, uelewa, ushujaa, kujituma, kutekeleza wajibu na kujitolea kwa ajili ya wengine. Hizi zilikuwa ni sifa mbalimbali ambazo baadhi yake zilitumika kuwaelezea mashujaa maarufu wenye maadili mema katika kazi za kale za fasihi ya nchi hii.

Ikiwa hapo awali baadhi ya wahusika wa hadithi za kubuni walikuwa alama za sifa hizo, basi kutokana na Baraka za Mapinduzi ya Kiislamu, wahusika hao wa kweli walijitokeza katika matukio halisi ya kihistoria, wakiwa wamevaa sare za Basij, wakitengeneza historia ya kishujaa na kuonyesha mifano mingi ya kujitolea na kujikana nafsi.

Ingawa kipindi cha Ulinzi Mtakatifu kilifikia mwisho wake wa heshima baada ya miaka minane, moyo wa Basij uliacha athari kubwa katika nyanja mbalimbali za mifumo rasmi na hasa isiyo rasmi ya nchi. Moyo huo ulikuwa ni utajiri mkubwa ulioibuliwa na Ulinzi Mtakatifu, mwongozo wa Imam Khomeini (Mwenyezi Mungu ainue daraja lake) na uungwaji mkono wa makundi makubwa ya wananchi.

Sasa, kwa lengo la kufafanua zaidi baadhi ya vipengele vinavyokusudiwa katika maelezo haya, napenda kuwasilisha hoja kadhaa:

Kwanza: Bila shaka, sambamba na mwamko wa taifa kubwa la Iran katika kipindi cha Ulinzi wa Tatu, ambao kwa namna fulani unawakilisha kuenea kwa moyo wa Basij katika maeneo yote ya nchi, Shirika la Basij nalo linapaswa kupitia mageuzi na kuzaliwa upya.

Shirika hili linapaswa kutumia fursa ya wananchi walioamka na kupata mwamko huo kuandaa na kusimamia mifumo mipya na iliyoendelea zaidi ya Basij ya awali. Kwa hiyo, kuanzia sasa, ni lazima kuelekea kwa hatua kubwa, imara na zilizopangwa kwa umakini katika kufanikisha kaulimbiu ya “Kila Muirani mmoja awe mwanachama wa Basij.”

Kwa sasa, watu wengi katika jeshi, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, vikosi vya usalama, taasisi za serikali, bunge na makundi mengine, kama ilivyo kwa umati mkubwa wa wananchi, wanajiona kuwa ni sehemu ya Basij kwa sababu mioyo yao imefungamana na mafundisho na mwenendo wake.

Hali kadhalika, wale waliokuwa wamebeba bendera katika viwanja na mitaa wakati wa usiku na mchana, ambao waliupa mwamko wa wananchi maana inayoonekana na kushuhudiwa zaidi, pamoja na umati mkubwa wa watu walio tayari kujitolea, kwa vitendo wanaingia katika kundi hilo.

Wapo wengi ambao si wanachama rasmi wa Basij, lakini wanauthamini mfumo wa fikra na mafundisho yake, na wakati mwingine huishi kwa kuzingatia mwenendo huo. Shirika la Basij linapaswa kutumia neema hii ya Mwenyezi Mungu kwa namna bora zaidi.

Pili: Mbali na uwezo huo uliopatikana kama ilivyoelezwa hapo juu, Shirika rasmi la Basij linapaswa daima kujitahidi kueneza moyo wa Basij katika kila sehemu ya nchi.

Moyo wa Basij, ambao baadhi ya sifa zake zimeelezwa, unaweza kuenezwa katika sehemu mbalimbali za jamii kupitia mwenendo wa wanachama wenyewe. Kuwa na tabia njema, huruma na upole, kuwaheshimu wananchi, kuzingatia misingi mbalimbali ya uchamungu wa mtu binafsi na wa kijamii, pamoja na kudumisha tabia ambazo wanachama wengi wa Basij walitambulika nazo katika nyakati zilizopita, kama vile unyenyekevu, kujitolea, kutopenda kujionyesha, kujiepusha na anasa na taratibu za kifahari, na mienendo mingine mizuri ya aina hiyo, kutawafanya wawe watu wanaopendwa na kuheshimiwa na wananchi katika kila mtaa, mji na kijiji. Hali hiyo itawahamasisha watu wote kuiga mwenendo na tabia zao.

Tatu: Msingi mkuu wa kujitolea kwa wanachama wa Basij ni mafundisho ya Imam Hussein (amani na salamu za Mwenyezi Mungu zimshukie), ambayo ndiyo ufahamu sahihi wa Uislamu halisi wa Muhammad (rehema na amani za Mwenyezi Mungu zimshukie yeye na Ahlul-Bayt wake).

Mahusiano yao yote, iwe ni kuungana au kujitenga, kupenda au kujitenga na jambo fulani, hujengwa kwa msingi huo. Mafundisho mawili yenye uhai kutoka katika Qur’ani Tukufu, ambayo ni “Wao ni wenye huruma baina yao” na “Ni wenye msimamo mkali dhidi ya makafiri”, ndiyo taa inayoongoza nyoyo za wanachama wa Basij.

Kwa msingi huo, wao huonyesha huruma na kujitolea kwa wananchi, kwa mfumo na kwa Mapinduzi, huku wakiwa hawapuuzi fursa yoyote ya kukabiliana na maadui wa Uislamu na mfumo wa Kiislamu.

Kulinda mshikamano wa kijamii na umoja mtakatifu wa taifa la Iran, ambao katika siku hizi thamani yake kubwa na athari zake za ajabu katika kuendeleza ushindi wa wapiganaji shujaa na wenye kujitolea wa Uislamu katika medani za kijeshi dhidi ya mifumo ya mahesabu ya adui katika pande zote mbili za uwanja wa haki na batili vimekuwa wazi, kunapaswa kuwa miongoni mwa sifa za pamoja za wanachama wote wa Basij.

Nne: Katika kipindi chote cha uhai wake hadi sasa, Basij, kupitia wanachama wake, imeweza kuziba mapungufu mengi ya taasisi mbalimbali rasmi na zisizo rasmi.

Sasa, kwa kuzingatia ukuaji mkubwa wa Basij katika kipindi cha mwamko wa wananchi wa Iran, uwezo uliopo na watu wote wanaohesabika kuwa wanachama wa Basij kwa dhati ya mioyo yao, wakiwemo washiriki wa mikusanyiko ya viwanjani na mitaani, wale walio tayari kujitolea maisha yao na wengine wanaoshirikiana nao katika njia ya maendeleo ya mtu binafsi na ya kijamii, wameunda nguvu kubwa.

Hawa ni watu ambao nyoyo zao ni makao halisi ya Basij. Nguvu hii kubwa inapaswa kutumiwa kikamilifu, sehemu kwa sehemu, katika kutatua matatizo ya nchi na kufikia fursa mpya na za kipekee. Kwa namna hiyo, kaulimbiu ya “Kila Muirani mmoja awe mwanachama wa Basij” itapata maana na maudhui mapana zaidi.

Natumaini kwamba kwa kuzingatia hoja hizi, Basij ya Wairani itaweka katika historia ya nchi hii mfano wa kiwango cha juu wa kusaidiana na kiwango bora cha utekelezaji wa dhana ya umma na taifa, kiasi kwamba itakuwa mwanzo wa maendeleo na mafanikio makubwa katika siku zijazo.

Namuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu awajalie mashahidi wapendwa wa Basij neema ya Pepo Yake na ujirani wa Ahlul-Bayt (amani na salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao wote). Awajalie wapiganaji waliojeruhiwa subira na afya njema. Pia, awaweke wanachama wote wa Basij wa Iran na wa Jamhuri ya Muqawama, ambao mimi ni mmoja wa wanachama wao wadogo kabisa, miongoni mwa askari wa Bwana wetu Imam Mahdi (Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake), na awajalie kunufaika na dua zake njema, ushindi na baraka zake.

Sayyid Mojtaba Husaini Khamenei

26 Novemba 2026