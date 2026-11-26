Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Jarida la Marekani la Fortune limeripoti kuwa Wizara ya Vita ya Marekani (Pentagon) imekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa maafisa wa zamani wa wizara hiyo baada ya kuzuia upatikanaji wa wajumbe wa Bunge la Congress katika kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika eneo la Ghuba ya Uajemi.

Wakosoaji wanaamini kuwa hatua hiyo imesababisha mvutano kati ya Serikali na Bunge la Congress, na kuzua maswali kuhusu juhudi za serikali kuficha taarifa zinazohusiana na vita dhidi ya Iran.

Evelyn Farkas, Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya McCain na Naibu Waziri wa zamani wa Ulinzi wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Urusi, Ukraine na Eurasia, ameitaja hatua hiyo kuwa ni ishara ya kukosekana kwa uwazi na jaribio la kuzuia Bunge la Congress kutekeleza jukumu lake la uangalizi.

Kwa mujibu wake, huenda lengo la vikwazo hivyo ni kuficha gharama halisi za vita dhidi ya Iran au kuandaa mazingira ya kuomba bajeti ya ziada.

Mwezi uliopita, Chris Murphy, Seneta wa chama cha Democratic kutoka jimbo la Connecticut, alitangaza kuwa Pentagon imemzuia kutembelea kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar na kukutana na makamanda wa kijeshi. Alieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za Wizara ya Ulinzi kuficha matokeo na gharama halisi za vita dhidi ya Iran.

Vilevile, jarida la The Atlantic liliripoti kuwa Joni Ernst, Seneta wa chama cha Republican kutoka jimbo la Iowa, naye alizuiwa kutembelea kambi moja ya kijeshi katika kipindi hicho.

Vikwazo vinaendelea licha ya kumalizika kwa operesheni za kijeshi

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ziara za wajumbe wa Bunge la Congress katika kambi za kijeshi za Marekani ni sehemu ya majukumu yao ya usimamizi na uangalizi. Utaratibu huo una historia inayorejea angalau mwaka 1943, wakati wa Vita vya Pili vya Dunia.

Mwezi Machi, baada ya mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, pamoja na jibu kali la Iran kupitia mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, alitoa waraka ulioweka vikwazo kwa safari za wajumbe wa Bunge la Congress na wafanyakazi wao katika eneo la uwajibikaji wa Kamandi Kuu ya Marekani.

Kwa mujibu wa agizo hilo, safari za aina hiyo zinahitaji kupata idhini ya moja kwa moja ya Waziri wa Ulinzi.

Vikwazo hivyo vimeendelea kutumika hata baada ya operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran kumalizika mwezi Mei. Jambo hilo, kwa mujibu wa wakosoaji, limezua mashaka kuhusu sababu halisi za Pentagon kuchukua hatua hizo.

Kuongezeka kwa tofauti kuhusu gharama za vita na bajeti ya ulinzi

Hegseth pia amekabiliwa na ukosoaji kuhusu namna wizara yake inavyotoa taarifa, hususan kutokana na kupunguza mikutano ya mara kwa mara na waandishi wa habari na kuweka vikwazo katika upatikanaji wa taarifa kwa vyombo vya habari.

Awali, alikataa kutoa taarifa kwa Ofisi ya Bajeti ya Bunge la Congress kuhusu gharama za vita dhidi ya Iran, kabla ya ofisi hiyo kusasisha makadirio yake mwezi Septemba.

Maendeleo haya yanajiri wakati Pentagon ikiomba kutengewa bajeti ya dola trilioni 1.5 kwa mwaka wa fedha wa 2027. Ikiidhinishwa, hiyo itakuwa bajeti kubwa zaidi ya ulinzi katika historia ya Marekani. Fedha hizo zinatarajiwa kutumika katika kuboresha miundombinu ya kijeshi na kufidia upungufu wa akiba ya silaha zilizotumika wakati wa mapigano katika eneo la Ghuba ya Uajemi.

Jarida la Fortune, likimnukuu Farkas, liliripoti kuwa kuiondoa Bunge la Congress katika mchakato wa uangalizi hakutasaidia Pentagon kupata bajeti inayohitaji, bali kunaweza kuzidisha zaidi kupungua kwa imani kati ya pande hizo mbili.

Kwa mujibu wake, kutokana na kuongezeka kwa umakini wa wajumbe wa Bunge la Congress kuhusu maombi makubwa ya kifedha kutoka Wizara ya Ulinzi, uwazi na utoaji wa taarifa sahihi vinaweza kuwa njia bora zaidi ya kupata uungwaji mkono wa Bunge hilo. Hii ni kwa sababu gharama za ukarabati wa kambi za kijeshi na mikataba ya kijeshi hatimaye zitafichuka kupitia michakato ya zabuni na shughuli za makandarasi.