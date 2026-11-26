Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Sehemu za kumbukumbu za kila siku na shajara za maisha ya miongo mitatu ya Papa Francis, kiongozi wa zamani wa Kanisa Katoliki duniani, zimechapishwa. Katika kumbukumbu hizo, anaeleza kuhusu kukutana na “Shetani” na kuona “milango ya Jehanamu”.

Papa Francis anaandika kuhusu matukio matatu aliyoyatafsiri kuwa ni kukutana na Shetani: mara moja kupitia dirishani mwa gari, mara nyingine katika monasteri ya watawa wa Karmeli, na mara ya tatu katika kikao kilichofanyika mjini Roma.

Anaandika kwamba Shetani alikuwa na macho yaliyowaka kama moto na sauti nzito, yenye mikwaruzo na nguvu.

Papa pia anaeleza kuhusu wakati aliposhuhudia kile alichokiita “milango ya Jehanamu”.

Sehemu za kitabu cha kumbukumbu za Papa Francis zinahusu tafakuri zake kuhusu dhambi, uzee na kifo.

Papa Francis, aliyekuwa kiongozi wa kwanza wa Kanisa Katoliki kutoka Amerika ya Kusini, alifariki dunia Aprili 2025 (Mei 1404 Hijria Shamsia), akiwa na umri wa miaka 88.

Aliliongoza Kanisa Katoliki kwa miaka 12, kanisa lenye wafuasi takribani bilioni moja.

Kitabu hicho kinachoitwa Kumbukumbu za Faragha za Papa Francis kimekusanywa na Kardinali wa Argentina, Víctor Manuel Fernández.

Kitabu hiki kina mkusanyiko wa baadhi ya maandishi ambayo Papa Francis aliandika kati ya mwaka 1992 na 2024.

Katika maandishi hayo, anaeleza wasiwasi wake, majuto yake na kujikosoa kwake mwenyewe.

Miongoni mwa viongozi na watakatifu wa Kanisa Katoliki, kuandika tafakuri binafsi na maungamo ni utamaduni wa muda mrefu.

Katika kitabu kizima, msomaji anakutana mara kwa mara na hisia za kibinadamu za kina pamoja na imani ya Papa Francis.

Katika kumbukumbu hizo, Papa Francis pia anaeleza majuto yake kuhusu ziara yake ya mwaka 2018 nchini Chile. Katika ziara hiyo, alikosolewa kwa kumtetea askofu aliyeshutumiwa kwa kuficha taarifa kuhusu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na kasisi mmoja.

Baadaye, aliomba radhi na kuwaita maaskofu wa Chile mjini Roma. Maaskofu wote waliohudhuria wito huo waliwasilisha barua zao za kujiuzulu.

Katika kumbukumbu iliyoandikwa mwaka 2021, Papa Francis anasema: “Nilihuzunika na kuathirika sana kutokana na hali iliyokuwa Chile.”

Anaendelea kusema: “Ilikuwa vigumu kwangu kukiri yaliyotokea nchini Chile. Sikudhani kwamba hali ilikuwa mbaya kiasi hicho.”

Katika kitabu Kumbukumbu za Faragha za Papa Francis, kilichochapishwa Jumanne, anaeleza kuhusu mojawapo ya matukio hayo ya kuona akisema: “Siwezi kuisahau sauti yake nzito sana, yenye mikwaruzo na nguvu.”

Akizungumzia matukio aliyoyatafsiri kuwa ni kukutana na Shetani, aliandika kwamba hawezi kuyasahau macho yake “maovu na ya kutisha”.

Kuhusu tukio la pili, ambalo anasema lilitokea alipokuwa Askofu Mkuu wa Buenos Aires na alipotembelea kanisa dogo lililokuwa chini ya watawa wa Karmeli, aliandika: “Alinitazama kwa macho yaliyowaka kama moto... Mtazamo wake ulikuwa wa kupenya zaidi kuliko mara ya kwanza. Macho yake yalikuwa kama cheche za moto.”

Papa Francis anasema pia aliwahi kuhisi uwepo wa Shetani akiwa safarini, ikiwemo wakati wa ziara yake nchini Chile na katika kikao kilichofanyika siku chache baada ya kurejea Roma.

Aliandika: “Nilimwona na kuisikia sauti yake; sauti ya ushindi, kana kwamba kila kitu kiko chini ya utawala wake.” Hata hivyo, aliongeza kuwa: “Mwenyezi Mungu alinipa fursa ya kujiokoa na mikabiliano hiyo.”

Papa Francis pia anasema kwamba mwezi Juni 2018, alipokuwa akijiandaa kulala, aliona “milango ya Jehanamu”. Anaeleza: “Nilitazama kwa muda mfupi na nikaingiwa na hofu,” kisha akashika tasbihi “kama silaha ya kujilinda”.

Aliandika: “Kusogelea milango ya Jehanamu ni hatari, kwa sababu huenda miali ya moto ikatoka humo na kuunguza.”

Kwa mujibu wa Kardinali Fernández, ambaye ni mkuu wa taasisi ya Vatican inayoshughulikia Mafundisho ya Imani, Papa Francis alimwomba ayafikishe kwa umma tafakuri na maandishi yake ya binafsi.

Taasisi ya Mafundisho ya Imani ni mojawapo ya taasisi muhimu zaidi za kiutawala za Vatican, yenye jukumu la kusimamia masuala yanayohusu mafundisho na itikadi za Kanisa Katoliki.

Baada ya kifo cha Papa Francis mwaka jana, Kardinali Fernández alimkumbusha mrithi wake, Papa Leo, kuhakikisha kwamba kitabu hicho “hakisahauliki na kuishia kuwekwa ghalani.”