Hawli ya Shariff Alawiy Mzee Mwenye, Yafanyika kwa Mafanikio Masjid Swafaa - Lamu, Kenya + Picha

Waislamu kutoka maeneo mbalimbali walihudhuria kwa wingi wakionesha heshima, upendo na kuthamini mchango wa Shariff Alwy Mzee Mwenye, aliyefahamika kwa elimu yake, uchamungu, na juhudi zake za kudumisha mafundisho ya Ahlul-Bayt (as) na malezi ya kiroho katika jamii.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hawli ya Mwanachuoni Mashuhuri wa Afrika Mashariki, Shariff Alwy Mzee Mwenye, imefanyika kwa mafanikio makubwa siku za hivi karibuni katika Masjid Swafaa, Lamu, Kenya.

Hafla hiyo ya kumbukumbu, iliyoadhimishwa katika mwaka 1447 Hijria sawa na 2025 Miladia, ilijumuisha Dua Njema, na mawaidha ya kuenzi mchango wake katika elimu ya dini na ulinganiaji wa Uislamu katika eneo la Pwani na Afrika Mashariki kwa ujumla.

Watoa hotuba walisisitiza umuhimu wa kuendeleza misingi aliyoiweka na kuiga maadili aliyoyaishi, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inahitaji mifano bora ya uongozi wa kiroho na maadili mema.

Hawli hiyo imekuwa ni kumbusho muhimu juu ya thamani ya elimu ya dini na wajibu wa kizazi cha sasa kuendeleza urithi wa wanazuoni waliotangulia.