Kikao cha Kitableegh Kimefanikiwa Vema Mkoani Kilimanjaro - Tanzania +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Kilimanjaro, Tanzania – 12 Novemba 2025:, Kikao cha kitableegh kilichofanyika hivi karibuni mkoani Kilimanjaro kimevutia masheikh na wanahabari wengi pamoja na wanajamii wa eneo hilo, na kufanikishwa kwa mafanikio makubwa. Kikao hicho kilihudhuriwa na masheikh mbalimbali kutoka mkoa huo, wakitoa mihadhara ya kiroho na elimu ya dini kwa wanakikao na wananchi wa kawaida.

Vikao kama hivi, vinavyoratibiwa kwa umakini, hufanya kazi kubwa katika kueneza uelewa wa dini, kukuza maadili mema, na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Washiriki walisema kuwa mihadhara iliyotolewa iligusa masuala muhimu ya maisha ya kila siku, pamoja na umuhimu wa ibada, maadili, mshikamano wa kijamii, na ufuatiliaji wa dini katika maisha ya kila siku.

Masheikh walisisitiza pia umuhimu wa kujenga jamii yenye mshikamano wa kiroho na kihisia, na kuhimiza vijana kushiriki kikamilifu katika shughuli za kitableegh ili kueneza elimu na amani katika maeneo yao.

Kwa mujibu wa walioshiriki, kikao kilitoa fursa ya moja kwa moja kwa wananchi kuwasiliana na masheikh, kuuliza maswali na kupata mwongozo wa kidini unaolenga kujenga maadili mema na ustawi wa jamii.

Mratibu wa kikao alisema kuwa mafanikio ya kikao hiki ni ishara ya mapenzi makubwa ya wananchi wa Kilimanjaro katika kuendeleza na kuimarisha malezi ya kiroho na kiimani katika jamii. Aidha, ameahidi kuwa vikao kama hivi vitazidi kufanyika katika siku zijazo ili kueneza mafundisho ya dini kwa wananchi wote.