Habari Pichani | Ufunguzi wa Kituo cha Kitamaduni na Michezo katika mji wa Bani Hayyan, Lebanon - kama ishara ya mapambano dhidi ya Israel
Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- kituo cha kitamaduni, burudani na michezo katika eneo la Bani Hayyan, kusini mwa Lebanon, ambacho kilikuwa kimevamiwa na utawala wa Kizayuni, kimezinduliwa rasmi. Wakazi wa eneo hilo wanakiona kituo hiki si tu kama sehemu ya burudani, bali pia kama alama ya mapambano na dhamira isiyotetereka.
12 Novemba 2025 - 16:41
News ID: 1749730
