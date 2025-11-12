Mkutano wa “Umoja wa Ummah” ukiwa na mada ya “Mtihani wa Ummah katika Uwanja wa Gaza” umefanyika nchini Pakistan

Mkutano wa “Umoja wa Ummah” ukiwa na mada ya “Mtihani wa Ummah katika Uwanja wa Gaza” umefanyika, ukihudhuriwa na Hujjatul-Islam Seyed Javad Naqvi, pamoja na wanazuoni wengine wa kidini na wanaharakati wa Kiislamu wa Pakistan. Wazungumzaji walisisitiza umuhimu wa umoja na mshikamano wa Waislamu wote katika kuunga mkono wananchi wa Gaza.

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, mkutano wa “Umoja wa Ummah” ukiwa na mada ya “Mtihani wa Ummah katika Uwanja wa Gaza” ulifanyika Jumanne, 11 Novemba, katika Faisalabad, Pakistan. Tukio hili limefanyika katika Ukumbi wa Mikutano na Matukio wa Blue Lagoon, huku likihudhuriwa na wanazuoni wa kidini na wanaharakati wa Ummah ya Kiislamu.

Hujjatul Islam Seyed Javad Naqvi, Rais wa Tehreek-e-Bidari-e-Ummah Mustafa (s.a.w.w) nchini Pakistan, alihudhuria mkutano huu na kusisitiza ujumbe wa umoja na ushirikiano kati ya jamii za Kiislamu.

Aidha, mwanazuoni wa Pakistani, Rasool Owaisi, pia alihudhuria na kutoa hotuba, akisisitiza umuhimu wa mshikamano wa Waislamu katika kuunga mkono wananchi wa Gaza na kukabiliana na changamoto zinazokabili Ummah ya Kiislamu.