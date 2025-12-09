Wafalme wa Sharifai wa Kaskazini mwa Nigeria Wamtembelea Kiongozi wa Shia Sheikh Ibrahim Zakzaky (H) Huko Abuja

Ujumbe huo wa kifalme ulihudhuriwa na Sharifai kutoka Zaria, Taraba, Jigawa, Adamawa, Kano, Jos, Gombe na Benue, jambo linaloonyesha upeo mpana wa uwakilishi wa kitamaduni na kidini kutoka maeneo tofauti ya kanda hiyo. Ziara hiyo imeangazia uhusiano wa kihistoria, kiroho na kielimu uliopo kati ya koo za Sharifai na Sheikh Zakzaky, ambaye anatambulika sana kwa elimu yake ya dini, msimamo wake thabiti na mchango wake katika jamii ya Kiislamu.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Msafara wa Wafalme mashuhuri wa Sharifai kutoka maeneo mbalimbali ya Kaskazini mwa Nigeria umefanya ziara maalumu ya kumjulia hali na kuonyesha heshima kwa Kiongozi wa Harakati ya Kiislamu nchini Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakzaky (H), mnamo Jumamosi, tarehe 06 Desemba 2025, katika makazi yake mjini Abuja.

Ujumbe huo wa kifalme ulihudhuriwa na Sharifai kutoka Zaria, Taraba, Jigawa, Adamawa, Kano, Jos, Gombe na Benue, jambo linaloonyesha upeo mpana wa uwakilishi wa kitamaduni na kidini kutoka maeneo tofauti ya kanda hiyo. Ziara hiyo imeangazia uhusiano wa kihistoria, kiroho na kielimu uliopo kati ya koo za Sharifai na Sheikh Zakzaky, ambaye anatambulika sana kwa elimu yake ya dini, msimamo wake thabiti na mchango wake katika jamii ya Kiislamu.

Katika mazungumzo yao, Wafalme hao walitoa salamu za heri, walionesha mshikamano na heshima zao kwa Sheikh Zakzaky, pamoja na kumuombea afya njema na nguvu za kuendelea kulitumikia Taifa na Umma wa Kiislamu. Mazungumzo pia yaligusia umuhimu wa kuimarisha umoja wa Kiislamu, kuhifadhi urithi wa Kiislamu na kukuza amani na mshikamano ndani ya jamii.

Kwa upande wake, Sheikh Zakzaky aliwashukuru kwa ziara hiyo na kusisitiza umuhimu wa uongozi wa maadili, umoja na ushirikiano kati ya taasisi za kitamaduni na viongozi wa dini katika kuleta maendeleo na kuendeleza haki.

Ziara ilihitimishwa kwa maombi, maneno ya heshima, na ahadi za kuendeleza ushirikiano kwa ajili ya amani na ustawi wa Nigeria.