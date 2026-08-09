Wanafunzi wa Hawzat Zahra (sa) Waadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (as) kwa Kuonesha Mapenzi ya Vitendo kwa Ahlul-Bayt (as) +Picha

Baadhi ya wanafunzi mabinti wa Hawzat Zahra (sa) wamehudhuria katika nyumba ya mmoja wa wafuasi wa Ahlul-Bayt (as) na kuendesha Majlisi ya Arubaini ya Imam Hussein (as), wakisisitiza kuwa mapenzi ya kweli kwa Ahlul-Bayt (as) hayapaswi kubaki katika kauli na maneno pekee, bali yanapaswa kuonekana katika matendo, tabia na mwenendo wa maisha.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Baadhi ya wanafunzi mabinti wa Hawzat Zahra (sa) wamehudhuria katika nyumba ya mmoja wa wafuasi wa Ahlul-Bayt (as), ambapo wamefanya Majlisi ya Arubaini ya Imam Hussein (as) kwa lengo la kuhuisha kumbukumbu ya Shahidi wa Karbala na kutafakari ujumbe wa mapambano yake dhidi ya dhulma.

Majlisi hiyo imejikita katika kuangazia mapenzi ya kweli na ya vitendo kwa Kizazi cha Mtume Muhammad (saw), yaani Ahlul-Bayt wake (as), na kusisitiza kwamba mapenzi hayo hayapaswi kuwa maneno yanayotamkwa kwa ulimi bila kuacha athari katika maisha ya mfuasi.

Wanafunzi hao wameeleza kwamba kumpenda Imam Hussein (as) na Ahlul-Bayt (as) kunahitaji zaidi ya kauli za mapenzi na maombolezo; kunapaswa kuonekana kupitia matendo mema, tabia njema, ibada, kufuata mafundisho yao, kusimama upande wa haki na kupinga dhulma.

Ujumbe huo umepewa umuhimu katika Majlisi hiyo kwa sababu mapenzi ya kweli huzaa matendo. Mfuasi anayesema anampenda Imam Hussein (as) anapaswa kujitahidi kuishi kwa misingi ambayo Imam Hussein (as) aliisimamia katika tukio la Karbala, hususan kulinda haki, heshima ya mwanadamu, uadilifu na kupinga dhulma.

Aidha, Majlisi hiyo imekuwa fursa ya kuwakumbusha waumini kwamba Arubaini ya Imam Hussein (as) si tukio la maombolezo pekee, bali ni wakati wa kuhuisha ujumbe na malengo ya Mapinduzi ya Karbala katika maisha ya jamii.

Kwa mtazamo huo, kuhuisha kumbukumbu ya Imam Hussein (as) kunapaswa kwenda sambamba na kujenga kizazi chenye ufahamu wa dini, maadili mema na dhamira ya kutekeleza mafundisho ya Ahlul-Bayt (as) kwa vitendo.

Wanafunzi hao wameendelea kusisitiza kwamba mapenzi kwa Ahlul-Bayt (as) yanapokuwa ya kweli, huonekana katika mwenendo wa mtu, mahusiano yake na watu, namna anavyosimamia haki na namna anavyokabiliana na dhulma na maovu.

Kwa hiyo, Majlisi hiyo ya Arubaini imekuwa zaidi ya mkusanyiko wa kuomboleza; imekuwa jukwaa la malezi na uhamasishaji wa mapenzi yenye matokeo, yanayomfanya mfuasi wa Ahlul-Bayt (as) kufuata njia yao katika maisha yake ya kila siku.