Wanafunzi wa Hawzat Zahra (sa) Washiriki katika Maombolezo ya Mtume Muhammad (saw) Jijini Dar es Salaam +Picha

Wanafunzi wa Hawzat Zahra (sa), chini ya usimamizi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania, wameshiriki katika Majlisi ya maombolezo ya kumbukumbu ya kufariki dunia kwa Mtume Muhammad (saw), iliyofanyika katika Msikiti wa Ali Amir al-Mu’minin (as), eneo la Magomeni, Dar es Salaam.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Wanafunzi wa Hawzat Zahra (sa), chini ya usimamizi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania, wameshiriki katika Majlisi ya maombolezo ya kumbukumbu ya kufariki dunia kwa Mtume Muhammad (saw), iliyofanyika Jumapili, tarehe 9 Agosti 2026, katika Msikiti wa Ali Amir al-Mu’minin (as) uliopo eneo la Magomeni, jijini Dar es Salaam, Tanzania.

Ushiriki wa wanafunzi hao katika Majlisi hiyo ni sehemu ya kuhuisha kumbukumbu ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, Muhammad Mustafa (saw), pamoja na kukumbuka mafundisho na mchango wake mkubwa katika kuwaongoza wanadamu kutoka kwenye giza la ujinga na upotovu kuelekea nuru ya imani, elimu, maadili na uadilifu.

Katika tukio hilo, wanafunzi wa Hawzat Zahra (sa) walishiriki pamoja na waumini na wafuasi wa Ahlul-Bayt (as) katika shughuli mbalimbali za maombolezo, wakionesha upendo na heshima yao kwa Mtume Muhammad (saw) na Kizazi chake Kitukufu.

Maombolezo hayo pia yalikuwa fursa ya kuwakumbusha waumini kuhusu nafasi ya Mtume Muhammad (saw) katika kujenga jamii yenye misingi ya tauhidi, haki, huruma, uadilifu, elimu na maadili mema.

Aidha, kushiriki kwa wanafunzi wa Hawzat Zahra (sa) katika shughuli kama hizi kunadhihirisha umuhimu wa kuunganisha elimu ya Hawza na malezi ya kiroho na kijamii, ili wanafunzi wasibaki na elimu ya kinadharia pekee, bali washiriki kikamilifu katika shughuli za kidini na kijamii zinazolenga kuimarisha utamaduni wa Kiislamu.

Majlisi hiyo katika Msikiti wa Ali Amir al-Mu’minin (as) pia imekuwa nafasi ya kuhuisha mafundisho ya Mtume Muhammad (saw) na kuimarisha uhusiano wa waumini na Ahlul-Bayt (as), ambao Mtume (saw) aliwaacha kuwa viongozi na mfano wa kuigwa baada yake.

Kwa wanafunzi wa Hawzat Zahra (sa), ushiriki huo unawakilisha sehemu ya majukumu yao ya kielimu, kiroho na kijamii katika kueneza mafundisho sahihi ya Uislamu na kuhuisha ibada, maadili na utamaduni wa Ahlul-Bayt (as) katika jamii ya Tanzania.

Tukio hilo limefanyika katika mazingira ya heshima na maombolezo, huku waumini wakimkumbuka Mtume Muhammad (saw), wakimuombea rehema na amani, na kuhuisha mafundisho yake katika maisha yao ya kila siku.