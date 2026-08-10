Umuhimu wa Dua katika Maisha ya Muumini Wasisitizwa katika Shule ya Imam Zain al-Abidin (as) Burundi +Picha

Wanafunzi wa Shule ya Imam Zain al-Abidin (as) nchini Burundi washiriki katika programu ya “Asubuhi ya Kiroho” kwa kusoma Dua ya Jumatatu, huku wakisisitiza umuhimu wa dua katika kuimarisha imani, kumtegemea Mwenyezi Mungu na kujenga maisha yenye maadili na utulivu wa kiroho.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- BURUNDI — Programu ya “Asubuhi ya Kiroho” imefanyika katika Shule ya Imam Zain al-Abidin (as), Burundi, ikiwa na lengo la kuwaimarisha wanafunzi katika masuala ya kiroho na kuwajenga katika mazingira ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kushikamana na mafundisho ya Uislamu.

Katika programu hiyo, iliyofanyika Jumatatu, 10 Agosti 2026, washiriki walisoma kwa pamoja Dua ya Siku ya Jumatatu, huku wakisisitiza umuhimu wa dua katika maisha ya Muumini.

Dua ni miongoni mwa ibada muhimu zinazomuwezesha mwanadamu kuwasiliana na Mola wake, kuomba msaada Wake, kutafuta msamaha na rehema Zake, pamoja na kumkabidhi Mwenyezi Mungu mahitaji na changamoto zinazomkabili katika maisha.

Kupitia programu ya “Asubuhi ya Kiroho”, wanafunzi wanahimizwa kuifanya dua kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku, sambamba na ibada nyingine, ili kujenga moyo wenye unyenyekevu, matumaini, subira na utegemezi kwa Mwenyezi Mungu.

Usomaji wa Dua ya Jumatatu pia unalenga kuanza siku kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kujenga mazingira ya kiroho yanayowasaidia wanafunzi katika masomo yao, tabia njema na maisha yao kwa ujumla.

Programu kama hii inaendelea kuwa sehemu muhimu ya malezi ya kiroho katika Shule ya Imam Zain al-Abidin (as), kwa kuunganisha elimu na malezi ya kiimani, pamoja na kuwalea wanafunzi katika misingi ya Qur’ani Tukufu na mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).