Wananchi Wajitokeza kwa Wingi Kupata Huduma za Afya ya Macho Manazi Mmoja +Picha

Programu ya huduma za afya ya macho Manazi Mmoja, Dar es Salaam, imehudhuriwa na wananchi wengi kutoka maeneo mbalimbali ya jiji, huku huduma za uchunguzi wa macho na utoaji wa miwani bure zikitolewa kwa waliohitaji baada ya vipimo.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Leo, Jumamosi, tarehe 15 Agosti 2026, programu kubwa ya huduma za afya ya macho imeendelea katika eneo la Manazi Mmoja, Dar es Salaam, ikiwa na lengo la kutoa huduma mbalimbali za afya kwa wananchi.

Wananchi wengi kutoka maeneo mbalimbali ya Jiji la Dar es Salaam wamejitokeza kushiriki katika programu hiyo na kupata huduma za afya, hususan uchunguzi wa macho. Baada ya kufanyiwa vipimo, baadhi ya wananchi wamepatiwa miwani bure kulingana na mahitaji yao.

Mbali na huduma za afya, programu hiyo imeambatana na mahema mbalimbali yanayoonyesha shughuli na huduma zinazotolewa katika nyanja za elimu, jamii na utamaduni na taasisi mbalimbali za Kiislamu na Kishia nchini Tanzania.

Miongoni mwa taasisi zilizoshiriki katika programu hiyo ni Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania, ambayo imeweka hema maalumu kwa ajili ya kuonyesha na kueleza shughuli zake mbalimbali za kielimu, kitamaduni na kijamii zinazofanywa nchini Tanzania na katika nchi nyingine.

Kupitia hema hilo, wananchi na wageni wamepata fursa ya kufahamu kwa karibu huduma na shughuli mbalimbali zinazotolewa na Jamiat Al-Mustafa (s), pamoja na mchango wake katika kuendeleza elimu, utamaduni na huduma za kijamii.

Aidha, hema la Jamiat Al-Mustafa (s) limetumika pia katika kuadhimisha kumbukumbu ya Shahada ya Imam Hussein (as), kwa kuwakumbusha wananchi kuhusu ujumbe na mafundisho yanayotokana na mapambano ya Imam Hussein (as) katika kusimamia haki, uhuru na maadili ya Kiislamu.

Programu hiyo ilihudhuriwa na kukaguliwa na Rais wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania, Dkt. Ali Taqavi, ambaye alitembelea eneo hilo na kuona kwa karibu namna huduma za afya na shughuli nyingine za kielimu, kijamii na kitamaduni zilivyokuwa zikiendelea.

Ushiriki mkubwa wa wananchi katika programu hiyo umeonyesha umuhimu wa kuendelea kuunganisha huduma za kijamii, afya, elimu na utamaduni kwa ajili ya kuhudumia jamii na kuimarisha mshikamano miongoni mwa wananchi.