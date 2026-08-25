Maulana Sheikh Hemed Jalala Ashiriki Baraza la Maulidi Dar es Salaam, Asema Maadili na Umoja ni Nguzo ya Taifa +Picha

Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (TIC), Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, ameshiriki katika Baraza la Maulidi lililofanyika katika Ukumbi wa Kimataifa wa Mwalimu Nyerere, Dar es Salaam, ambapo viongozi wa dini na wadau mbalimbali walisisitiza umuhimu wa kuendeleza maadili mema, upendo na amani katika jamii.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (TIC), Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, leo ameshiriki katika mkutano wa Baraza la Maulidi uliofanyika katika Ukumbi wa Kimataifa wa Mwalimu Nyerere, Posta, jijini Dar es Salaam.

Baraza hilo limewakutanisha viongozi wa dini, waumini pamoja na wadau mbalimbali wa jamii kwa lengo la kukumbushana umuhimu wa kufanya mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu, kuimarisha mapenzi kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na kujifunza pamoja na kuendeleza mafundisho yake katika maisha ya kila siku.

Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, aliyemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, amewahimiza Waislamu na Watanzania wote kuendelea kudumisha maadili mema ya Kitanzania, hususan upendo, mshikamano, kuheshimiana na kulinda amani ya taifa.

Dkt. Nchemba amesisitiza kuwa mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) yanapaswa kutafsiriwa kwa vitendo katika maisha ya kila siku ili kuendelea kujenga Tanzania yenye amani, umoja, mshikamano na maendeleo endelevu.

Ushiriki wa Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge katika Baraza hilo umeonesha umuhimu wa viongozi wa dini kushirikiana katika kuhamasisha maadili mema, kuimarisha upendo na kudumisha amani miongoni mwa Watanzania, sambamba na kuendeleza urithi wa mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) katika jamii.

Baraza la Maulidi limeendelea kuwa jukwaa muhimu la kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuwakumbusha wananchi thamani ya maadili ya dini katika kujenga jamii yenye utulivu na maendeleo.