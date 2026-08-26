Ayatollah Ramezani: Kazi ya kujitolea na ikhlasi ni nguzo kuu za maendeleo ya ustaarabu

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as), Ayatullah Reza Ramadhani, amesisitiza kuwa kazi ya kujitolea kwa ajili ya malengo matukufu na ikhlasi ni miongoni mwa nguzo kuu za kujenga ustaarabu, akitoa pongezi kwa juhudi za wafanyakazi wa Baraza hilo katika kuandaa shughuli za kumuenzi na kumsindikiza Imam Shahidi pamoja na maadhimisho ya Arubaini ya Imam Hussein (as).

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as), Ayatollah Reza Ramezani, ametoa pongezi kwa juhudi kubwa za wafanyakazi wa Baraza hilo katika kuendesha na kuratibu programu mbalimbali za kimataifa, hususan shughuli za kumuenzi na kumsindikiza Imam Shahidi pamoja na Hafla ya Arubaini ya Imam Hussein (as).

Akizungumza katika kikao maalumu kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as), sambamba na maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saw) na Imam Jaafar al-Sadiq (as), Ayatullah Ramadhani alisema juhudi za wafanyakazi katika kipindi hicho ni mfano wa wazi wa kazi ya kujitolea, ikhlasi na uratibu wa pamoja.

Alisema kuwa katika kipindi cha siku 10, wafanyakazi wa Baraza hilo walifanikiwa kuwapokea, kuwahudumia na kuwaongoza wageni 100 kutoka nchi mbalimbali, jambo ambalo kwa kawaida lingeweza kuhitaji maandalizi ya muda wa takribani miezi sita.

Umoja wa Waislamu ni mkakati wa kudumu

Ayatullah Ramadhani alieleza umuhimu wa Wiki ya Umoja wa Kiislamu, akisema umoja wa Waislamu ni mafundisho muhimu ya Qur’ani ambayo yamekuwa yakisisitizwa na Maimamu wa Ahlul-Bayt (as), pamoja na Imam Khomeini (ra) na Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Amesisitiza kuwa umoja wa Waislamu haumaanishi kuacha au kuchanganya itikadi za madhehebu mbalimbali, bali maana yake ni kuepuka migogoro miongoni mwa Umma wa Kiislamu na kushikamana na misingi na mambo makuu yanayowaunganisha Waislamu.

Kwa mujibu wa Ayatullah Ramadhani, iwapo umoja huo wa kimkakati utaimarika miongoni mwa jamii za Kiislamu na serikali za nchi za Kiislamu, utawezesha kujengwa kwa nguvu kubwa za kisiasa, kiutamaduni, kidini, kielimu na kijeshi katika ulimwengu wa Kiislamu.

Ameongeza kuwa nguvu hiyo inaweza kufunga njia za uingiliaji wa maadui na kusaidia nchi za Kiislamu kujinasua kutokana na ukoloni, unyonyaji na utegemezi.

Kazi ya kujitolea na ujenzi wa ustaarabu wa Kiislamu

Katibu Mkuu huyo amesisitiza kuwa kazi ya kujitolea kwa moyo wa kujitolea na ikhlasi ni muhimu katika kuendeleza mchakato wa kujenga ustaarabu mpya wa Kiislamu.

Ameeleza kuwa mchakato huo unapitia hatua mbalimbali, kuanzia Mapinduzi ya Kiislamu, kuundwa kwa mfumo wa Kiislamu, kuanzishwa kwa serikali ya Kiislamu, kujengwa kwa nchi ya Kiislamu na hatimaye kuanzishwa kwa ustaarabu mpya wa Kiislamu.

Amesema ili kufikia malengo hayo, kuna mambo mawili muhimu: kuongeza maarifa ya kina na kuimarisha motisha za kiungu katika kila hatua ya utekelezaji.

Akizungumzia umuhimu wa kazi ya kujitolea serikalini, Ayatullah Ramadhani amesema serikali ya Kiislamu inapotaka kuwa chombo cha kuendeleza harakati za Mapinduzi kuelekea malengo yake, inapaswa kutekeleza majukumu yake kwa bidii, kujitolea na ikhlasi, bila kupuuza huduma kwa wananchi hata kwa muda mfupi.

Ustahimilivu wa miaka 47 wa Mapinduzi ya Kiislamu

Ayatullah Ramadhani pia amefanya ulinganisho kati ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na baadhi ya mapinduzi makubwa ya kihistoria duniani.

Amesema baadhi ya mapinduzi hayo yalipoteza misingi na malengo yao ya awali baada ya muda mfupi. Kwa mfano, ametaja Mapinduzi ya Ufaransa na kuibuka kwa Napoleon Bonaparte baada ya miaka 10, pamoja na Mapinduzi ya Urusi na kuibuka kwa Joseph Stalin miaka michache baada ya kifo cha Lenin.

Pia ametaja Mapinduzi ya China na matukio ya kisiasa nchini Misri, akisema yalipitia mabadiliko makubwa kutoka katika misingi yao ya awali.

Kwa upande mwingine, amesema miaka 47 ya kusimama kwa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran katika misingi na kauli mbiu zake ni jambo la kipekee katika historia ya kisasa na linastahili kufanyiwa utafiti wa kina.

Jamii ya maadili kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume (saw)

Ayatullah Ramadhani amesema moja ya malengo makuu ya Mitume wa Mwenyezi Mungu, hususan Mtume Muhammad (saw), ilikuwa ni kujenga jamii yenye maadili inayozingatia thamani za kibinadamu na za kiungu.

Ameeleza kuwa maadili ya Kiislamu hayahusiani tu na mwenendo wa mtu binafsi, bali yanahusisha pia maadili ya kijamii, kisiasa na ya kiungu.

Akirejea mafundisho ya Mtume Muhammad (saw), amesisitiza umuhimu wa ikhlasi, uadilifu, kiasi katika hali ya umasikini na utajiri, kusamehe waliotukosea, kuwafanyia wema waliotunyima, kuendeleza uhusiano wa kindugu na wale waliokatiza uhusiano nasi, pamoja na kuhakikisha kwamba ukimya wetu unaambatana na tafakuri na fikra.

Ameongeza kuwa miongoni mwa sifa bora za muumini ni kumwamini Mwenyezi Mungu na kuwafanyia manufaa na huduma waja wa Mungu, huku akisema shirki na kuwadhuru waja wa Mungu ni miongoni mwa tabia mbaya zaidi.

Arubaini ya Imam Hussein (as) na ujumbe wake wa kimataifa

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Ayatullah Ramadhani ameeleza ukubwa wa tukio la Arubaini ya Imam Hussein (as), akilielezea kama tukio kubwa la kila mwaka lenye athari za kimataifa.

Amesema Arubaini inaweza kuchukuliwa kuwa “uchujaji mkubwa wa kihistoria” na mazingira yanayoweza kuandaa tukio kubwa la kimataifa linalohusiana na kudhihiri kwa Mwokozi wa wanadamu.

Ameeleza pia kwamba mvuto wa Imam Hussein (as) umevuka mipaka ya kidini na kijiografia, akisema kwa miaka kadhaa Wakristo wamekuwa wakianzisha vituo vya kuwahudumia mahujaji katika njia ya Arubaini, na kwamba mwaka huu hata baadhi ya wafuasi wa Uyahudi walishiriki kwa kuanzisha kituo katika njia hiyo.

Ayatullah Ramadhani ameuliza jinsi jambo hilo linavyoweza kutafsiriwa isipokuwa kwa kuzingatia kwamba mvuto wa Imam Hussein bin Ali (as) umevuka mipaka ya jiografia na madhehebu.

Gaza na mwamko wa kimataifa

Akizungumzia matukio ya sasa katika eneo, Ayatullah Ramadhani amelaani kuuawa kwa watoto wasio na hatia huko Gaza, akisema damu yao ni ushahidi wa dhuluma na mateso yanayowakabili watu wasio na hatia.

Amefananishwa kujitolea kwao na shahada ya Ali al-Asghar (as) katika Karbala, akisema matukio hayo yanaweza kuchangia kuamsha mwamko mkubwa duniani dhidi ya dhuluma na ukandamizaji.

Pongezi kwa wafanyakazi wa Baraza

Ayatullah Ramadhani ametoa pongezi maalumu kwa wafanyakazi wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) kwa kasi, uratibu na kujitolea kwao katika kutekeleza programu za mwezi uliopita.

Amesema kufanikisha mapokezi na uongozi wa wageni 100 kutoka nchi mbalimbali ndani ya siku 10, pamoja na kuandaa mikutano 7 hadi 8 ya kielimu huko Karbala na Najaf wakati wa Arubaini, lilikuwa jukumu kubwa lililohitaji juhudi za hali ya juu.

Aidha, amewapongeza viongozi na watendaji wa Baraza kwa juhudi zao katika kuimarisha nidhamu, uwazi na ufanisi wa shughuli za taasisi.

Katika hitimisho, Ayatullah Ramadhani amesisitiza umuhimu wa kuendeleza utamaduni wa kuwaheshimu na kuwathamini wafanyakazi waliostaafu, akisema watu waliotumikia taasisi hiyo kwa miongo kadhaa hawapaswi kusahaulika, bali uzoefu wao unapaswa kuendelea kunufaisha taasisi.

Hafla hiyo ilihitimishwa kwa kutolewa kwa hati za shukrani na zawadi kwa mmoja wa wafanyakazi wakongwe wa Baraza ambaye amestaafu baada ya miaka ya huduma.