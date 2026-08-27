Qalibaf: Tutawashinda Maadui katika Vita vya Kiuchumi kwa Kutegemea Uwezo wa Wananchi

Spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema Iran inakabiliwa na vita vya kiuchumi vya pande zote, akisisitiza kuwa nchi hiyo itawashinda maadui kwa kutegemea uwezo wa wananchi, sekta binafsi na taasisi mbalimbali za mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa Iran kwa sasa inakabiliwa na vita vya kiuchumi vya pande zote, huku akieleza matumaini kwamba nchi hiyo itapata ushindi katika uwanja huo kwa kutegemea uwezo wa wananchi na taasisi mbalimbali.

Qalibaf amesema kuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, serikali na taasisi za utendaji zitaweza kukabiliana na changamoto hizo kwa kutegemea uwezo wa wananchi, wafanyabiashara na wanaharakati wa kiuchumi katika sekta binafsi, pamoja na ushirikiano wa mihimili yote ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.

Amesema hatua hiyo itawezesha Iran kuwashinda maadui katika uwanja wa vita vya kiuchumi na kuvunja shinikizo wanazoweka dhidi ya nchi hiyo.

Qalibaf ameyasema hayo katika ujumbe wake wa kuadhimisha Wiki ya Serikali, ambayo inaanza leo Alhamisi nchini Iran.

LKatika ujumbe huo, Spika huyo amesema kuwa Wiki ya Serikali si tukio la kawaida tu katika kalenda ya Jamhuri ya Kiislamu, bali ni ukumbusho wa ahadi kubwa ya kuitumikia jamii ambayo imesimama imara katika mazingira magumu zaidi.

Ameeleza kuwa wananchi wa Iran wameonyesha uvumilivu na juhudi katika nyanja mbalimbali, huku wakisimama pamoja na misingi ya Mapinduzi ya Kiislamu na uhuru wa Iran.

Qalibaf amesisitiza umuhimu wa serikali na wananchi kushirikiana katika kipindi hiki ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kuhakikisha kuwa uwezo wa ndani wa nchi unatumiwa ipasavyo katika kukabiliana na shinikizo kutoka nje.