Maulana Sheikh H. Jalala Ahimiza Waislamu Kudumisha Vikao vya Maulidi, Dua na Dhikri - Jijini Mwanza +Picha

Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (TIC), Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, amewataka Waislamu kudumisha vikao vya Maulidi, dua na dhikri kama sehemu ya kumkumbuka Mtume Muhammad (s.a.w.w.), kujifunza maadili yake na kuimarisha imani katika jamii.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwanza, Tanzania — Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (TIC), Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, amehudhuria hafla ya Maulidi iliyofanyika jijini Mwanza tarehe 4 Septemba 2026, iliyoandaliwa na Sheikh wa Mkoa wa Mwanza wa T.I.C, Sheikh Hashim.

Akizungumza katika hafla hiyo, Sheikh Jalala amewataka Waislamu kutambua umuhimu wa vikao vya Maulidi, akieleza kuwa vikao hivyo vina nafasi muhimu katika kumkumbuka na kumswalia Mtume Muhammad (s.a.w.w.), pamoja na kujifunza mwenendo na maadili yake.

Aidha, amesisitiza umuhimu wa kudumisha vikao vya dua na dhikri, akieleza kuwa ni miongoni mwa njia za kuimarisha imani, kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha na kuleta baraka katika jamii.

Sheikh Jalala pia amewahimiza Waislamu kuendeleza utamaduni wa vikao hivyo kwa kuzingatia mafundisho sahihi ya Uislamu, huku wakihakikisha kuwa mikusanyiko hiyo inakuwa sehemu ya kuimarisha upendo, umoja na maadili mema miongoni mwa Waislamu.

Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini, wakiongozwa na mwenyeji wa hafla hiyo, Sheikh wa Mkoa wa BAKWATA Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, pamoja na waumini na wananchi wengine.

Hafla hiyo imekuwa pia fursa ya kuwakumbusha Waislamu umuhimu wa kushikamana na mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na kuyaweka katika vitendo katika maisha ya kila siku.