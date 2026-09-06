Mh.Habib Mbota, Diwani wa Chanika Afungua Matembezi na Sherehe za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) Chanika, Handeni +Picha

Diwani wa Kata ya Chanika, Tanga, Hon. Dr. Habibu Mbota, maarufu kama Mojakwamoja, amefungua rasmi matembezi na sherehe za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) yaliyoandaliwa na Shamsul Huda Day katika eneo la Chanika, Handeni.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Diwani wa Kata ya Chanika, mkoani Tanga, Hon. Dr. Habibu Mbota, maarufu kama Mojakwamoja, amefungua rasmi matembezi na sherehe za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) zilizofanyika tarehe 5 Septemba 2026 katika eneo la Chanika, Wilayani Handeni, Mkoani Tanga.

Sherehe hizo za Maulid zimefanyika katika kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww), huku zikihusisha matembezi ya pamoja na shughuli mbalimbali za kumuenzi Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) na kuwakumbusha Waislamu na jamii kwa ujumla mafundisho yake ya upendo, amani, umoja na huruma.

Hafla hiyo imefanyika chini ya uratibu na usimamizi wa Sheikh Muharam Sembuli, ambaye amesimamia maandalizi ya shughuli hizo pamoja na kuhakikisha ujumbe wa Maulid unawafikia washiriki na jamii kwa ujumla.

Akifungua rasmi matembezi hayo, Hon. Dr. Habibu Mbota amesisitiza umuhimu wa kuenzi mafundisho na mwenendo wa Mtume Muhammad (saww), hususan katika kujenga jamii yenye amani, mshikamano, kuheshimiana na kusaidiana.

Matembezi hayo yamewakutanisha waumini na wananchi katika kusherehekea Maulid ya Mtume Muhammad (saww), huku yakitoa fursa ya kuendeleza ujumbe wa upendo na umoja miongoni mwa jamii.

Sherehe za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) katika eneo la Chanika zinaendelea kuwa sehemu muhimu ya kuwakumbusha Waislamu nafasi ya Mtume (saww) katika kueneza ujumbe wa Mwenyezi Mungu na kujenga misingi ya maadili mema katika jamii.