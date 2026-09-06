Uzinduzi wa Eneo la Pili la Chuo Kikuu cha Hikmat Afrika Mashariki Nchini Tanzania Waambatana na Maadhimisho ya Maulid ya Mtume (saww) +Picha

Uzinduzi wa eneo la pili la Chuo Kikuu cha Hikmat Afrika Mashariki nchini Tanzania umefanyika sambamba na maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww) na Imam Jaafar Sadiq (as), katika hafla iliyowakutanisha viongozi na wasomi wa Shia na Sunni pamoja na wawakilishi wa dini mbalimbali.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Sambamba na kuwasili kwa maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad Mustafa (saww) na kuzaliwa kwa Imam Jaafar Sadiq (as), limefanyika sherehe na hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya eneo la pili la Chuo Kikuu cha Hikmat Afrika Mashariki nchini Tanzania.

Hafla hiyo ilifanyika kwa lengo la kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww), kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu, pamoja na kutambulisha uwezo na malengo ya Chuo Kikuu cha Hikmat Afrika Mashariki. Hafla hiyo ilihudhuriwa na baadhi ya viongozi wa kidini, kisiasa, kiutamaduni, vyuo vikuu na kijamii kutoka madhehebu ya Shia na Sunni.

Shughuli ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya eneo la pili la chuo hicho ilifanyika katika eneo la mradi, na baadaye sherehe za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) na Imam Jaafar Sadiq (as) zikafanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jumuiya ya Al-Mustafa (saww) nchini Tanzania.

Hafla hiyo ilihudhuriwa na baadhi ya viongozi mashuhuri kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Tanzania, wakiwemo Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mahdavi-Pour, Mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu barani Afrika; Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania; mkuu na wawakilishi wa Idara ya Utamaduni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran; Mwenyekiti wa Jumuia ya Khoja Ithna-Asheri; Sheikh Dkt. Alhadi Musa Salum, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wa Sunni; Askofu Mkuu; mwakilishi wa Mufti Mkuu anayeshughulikia masuala ya wanawake; baadhi ya wanazuoni wa Shia na Sunni; maprofesa na viongozi wa taasisi za kidini na kiutamaduni; pamoja na wanafunzi na wanafunzi wa masomo ya dini wa Jumuiya ya Al-Mustafa (saww).

Ushiriki mkubwa wa viongozi na wanazuoni wa Shia na Sunni pamoja na wawakilishi wa dini mbalimbali ulikuwa ni mfano wa uwezo mkubwa wa mazungumzo, kuishi kwa pamoja na umoja wa kidini uliopo nchini Tanzania.

Mwanzoni mwa programu hiyo, ilifanyika shughuli ya kuweka jiwe la msingi la eneo la pili la Chuo Kikuu cha Hikmat Afrika Mashariki. Mradi huu ni miongoni mwa miradi muhimu ya kielimu na mafunzo ya Jumuiya ya Al-Mustafa katika Afrika Mashariki, unaotekelezwa kwa lengo la kuendeleza elimu ya juu, kulea wataalamu wenye uwezo na wanaowajibika, kupanua shughuli za kielimu na kuanzisha fursa mpya za elimu katika eneo hilo.

Kuchaguliwa kwa Maulid ya Mtume Muhammad (saww) kuwa wakati wa kuanza utekelezaji wa mradi huu kuna ujumbe maalumu wa kiishara na kimaudhui; kwa sababu chuo hicho, pamoja na dhamira yake ya kielimu na mafunzo, kinaweza kuwa jukwaa la kutambulisha maarifa ya Kiislamu, kuendeleza mazungumzo baina ya madhehebu na dini mbalimbali, pamoja na kuimarisha mshikamano wa kijamii katika Afrika Mashariki.

Baada ya kufanyika kwa hafla ya kuweka jiwe la msingi, sherehe za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) na Imam Jaafar Sadiq (as) zilifanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jumuiya ya Al-Mustafa.

Katika hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ali Taqavi, Mwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa Al-Alamiyyah nchini Tanzania, aliwakaribisha wageni na kupongeza kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww) na Imam Jaafar Sadiq (as).

Katika hotuba yake, baada ya kueleza malengo ya kuanzishwa kwa Chuo Kikuu cha Hikmat Afrika Mashariki, alisisitiza umuhimu wa kuendeleza elimu ya juu katika Afrika Mashariki na kulea wataalamu wazawa.

Mwakilishi wa Al-Mustafa nchini Tanzania alisema kuwa Chuo Kikuu cha Hikmat Afrika Mashariki kinaweza, sambamba na kufundisha taaluma za vyuo vikuu, kuwa na nafasi katika kuendeleza elimu za Kiislamu, kulea walimu na watafiti, kuimarisha mazungumzo baina ya dini na madhehebu, pamoja na kujibu mahitaji ya kielimu na kiutamaduni ya jamii ya eneo hilo.

Mwakilishi wa Jumuiya ya Al-Mustafa pia, akizungumzia shakhsia ya Mtume Muhammad (saww), alitaja Maulid ya Mtume huyo kuwa ni fursa ya kutafakari upya ujumbe wa maadili, huruma, undugu na umoja, na kusisitiza umuhimu wa kutumia fursa hiyo katika kuimarisha uhusiano kati ya Waislamu wa Shia na Sunni.

Katika kuendelea kwa hafla hiyo, Sheikh Dkt. Alhadi Musa Salum, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na ambaye ni miongoni mwa Wanazuoni mashuhuri wa Sunni nchini humo, alitoa hotuba.

Akisisitiza umuhimu wa umoja wa Waislamu, alisema: “Shia na Sunni wanapaswa daima kuwa pamoja na kuwa na umoja; kwa sababu Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) ndiye mhimili wa umoja wa Umma wa Kiislamu, na Waislamu wote wanahesabiwa kuwa Umma mmoja.”

Mzungumzaji huyo aliongeza kuwa Waislamu, licha ya kuwa na tofauti za kimadhehebu, kikabila, kilugha na hata rangi ya ngozi, ni viungo vya mwili mmoja, hivyo wanapaswa kushikamana na mambo yao ya pamoja ya kidini na kimaadili na kufuata njia ya umoja na mshikamano.

Sheikh Dkt. Alhadi Musa Salum aliendelea kwa kurejea mtazamo wa Ahmad Shawqi, mshairi mashuhuri wa ulimwengu wa Kiarabu, akieleza kuwa Waislamu ni Umma mmoja, na kwamba dini, maadili na kuwa sehemu ya jamii ya Kiislamu vinaweza kuwaunganisha na kuwaweka pamoja.

Aidha, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano kati ya Shia na Sunni, na akasema uwepo wa wanazuoni wa Shia na Sunni pamoja na viongozi wengine wa kidini katika hafla hiyo ni mfano muhimu wa umoja na kuishi kwa pamoja kwa misingi ya Kiislamu.

Alisema: “Leo uwepo wa ndugu na dada wa Shia na Sunni pamoja katika hafla ya Maulid ya Mtume Muhammad (saww) ni mfano wa wazi wa umoja na mshikamano; umoja unaoonesha kwamba Waislamu wanaweza kuishi pamoja kwa msingi wa mapenzi na kumfuata Mtume Muhammad (saww), na kushirikiana kwa ajili ya mustakabali wa pamoja.”

Mwisho alisema: “Mtume Muhammad (saww) ni wa Waislamu wote, na mapenzi pamoja na kumfuata Mtume huyo vinaweza kuwa kiunganishi na mhimili wa umoja wa Waislamu wote duniani.”

Katika sehemu nyingine ya hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mahdavi-Pour, Mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu barani Afrika, alitoa hotuba na, kwa kupongeza kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww) na Imam Jaafar Sadiq (as), alieleza mambo muhimu kuhusu shakhsia na mwenendo wa Mtume Muhammad (saww), pamoja na nafasi ya Imam Jaafar Sadiq (as).

Mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu barani Afrika pia alisisitiza umuhimu wa nafasi ya taasisi za kidini na kisayansi katika kutambulisha maarifa ya Uislamu, kulea kizazi cha vijana, kuimarisha umoja wa Waislamu na kutoa huduma za kielimu na kiutamaduni kwa jamii za Afrika.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mahdavi-Pour alitaja maendeleo ya vituo vya kisayansi na kielimu kuwa ni miongoni mwa mahitaji muhimu ya jamii ya Kiislamu, na akasisitiza kutumia uwezo wa vyuo vikuu, vyuo vya elimu ya dini na taasisi za kidini katika kulea wataalamu wenye uwezo na wenye ushawishi.