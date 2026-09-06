Maulana Sheikh H. Jalala - Sheikh Mkuu wa T.I.C Taifa, Ampongeza Dkt. Sibtain kwa Huduma za Kijamii Jijini Mwanza +Picha

Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge amempongeza Dkt. Alhaji Sibtain na The Desk and Chair Foundation kwa juhudi zao za kuwahudumia wananchi kupitia uchimbaji wa visima, utoaji wa madawati shuleni na kusaidia watu wenye ulemavu.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (TIC), amefanya ziyara maalumu kwa Mlezi wa Jumuiya ya Shia TIC Mwanza na Mwenyekiti wa The Desk and Chair Foundation, Dkt. Alhaji Sibtain.

Ziyara hiyo imefanyika tarehe 05 Septemba 2026, wakati Maulana Sheikh Jalala akiwa katika ziara yake mkoani Mwanza, ikiwa na lengo la kumpongeza Dkt. Alhaji Sibtain pamoja na taasisi yake kwa mchango wao katika kuwahudumia wananchi na kusaidia kuboresha maisha ya jamii.

Miongoni mwa shughuli zinazofanywa na taasisi hiyo ni uchimbaji wa visima vya maji katika maeneo ya vijijini, utoaji wa madawati kwa shule pamoja na kuwasaidia watu wenye ulemavu kwa kuwapatia baiskeli.

Akizungumza wakati wa ziyara hiyo, Sheikh Jalala amenukuu mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) yanayohimiza kuwahudumia watu, akisisitiza kuwa kuwatumikia na kuwasaidia wengine ni miongoni mwa matendo bora ya ibada.

Kwa upande wake, Dkt. Alhaji Sibtain ametoa shukrani zake za dhati kwa Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge pamoja na msafara wake kwa kumtembelea, kumpongeza na kumpa moyo katika kuendeleza juhudi za kuitumikia jamii.

Ziyara hiyo imekuwa pia fursa ya kuimarisha mshikamano na ushirikiano katika shughuli za kijamii na kibinadamu zinazolenga kuwasaidia wananchi wenye mahitaji mbalimbali