Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Ithna Ashari Tanzania Katika Mapumziko Yanayoendana na Falsafa ya “Mwili Una Haki Juu ya Mtu, Ikiwemo Haki ya Kupumzika

Kupumzika baada ya safari na shughuli nyingi ni sehemu ya kuhifadhi afya ya mwili na kurejesha nguvu kwa ajili ya kuendelea kutekeleza majukumu.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sheikh Swahibu Shabani, Sheikh wa Mkoa wa Tabora kupitia Jumuiya ya Shia Ithnaashari Tanzania, amehudhuria mapumziko ya Sheikh Mkuu wa Jumuiya hiyo, Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge (Somji), baada ya kumaliza ziara yake katika mikoa ya Kanda ya Ziwa.

Mapumziko hayo yamefanyika katika ufukwe wa Ziwa Victoria, ndani ya Hoteli ya Malaika jijini Mwanza, ikiwa ni fursa ya kupumzisha mwili na kurejesha nguvu baada ya safari na shughuli mbalimbali za ziara za Kidini na Kijamii.

Uislamu unatilia umuhimu utunzaji wa mwili na uwiano kati ya ibada, majukumu na mahitaji ya mwili. Kupumzika na kulala ni miongoni mwa mahitaji ya msingi ya mwanadamu, na katika mafundisho ya Mtume Muhammad (saww) imeelezwa kuwa mwili una haki juu ya mtu.

Kwa msingi huo, mapumziko baada ya safari na shughuli nyingi ni sehemu ya kumwezesha mtu kurejesha nguvu na kuendelea na majukumu yake kwa afya na ufanisi.