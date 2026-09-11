Hotuba ya Ijumaa | Malawi: Sheikh Kachera Aeleza Njia za Kufikia Uongofu wa Mwenyezi Mungu +Picha

Katika hotuba ya Ijumaa - nchini Malawi, Sheikh Abdulrahman Kachera ameeleza aina mbalimbali za uongofu na kusisitiza kuwa imani, kutafakari Qur’ani, kumfuata Mtume (saww) na Ahlul-Bayt (as), kutekeleza wajibu na kujiepusha na madhambi ni miongoni mwa njia za kufikia uongofu wa Mwenyezi Mungu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Swala ya Ijumaa imefanyika tarehe 11 Septemba 2026 katika Ukumbi wa Swala wa Shule ya Al-Hadi (as), ambacho ni Kituo cha Kiislamu na Tawi la Jamiat Al-Mustafa nchini Malawi.

Khutba ya Ijumaa imetolewa na Sheikh Abdulrahman Kachera kwa mada ya “Uongofu kwa Mtazamo wa Uislamu.”

Katika khutba hiyo, Sheikh Kachera ameeleza aina mbalimbali za uongofu, zikiwemo uongofu wa kimaumbile (Takwini), uongofu wa kimaumbile wa ndani (Fitri), na uongofu wa kisheria (Tashri’i).

Aidha, ameeleza baadhi ya njia za kufikia uongofu, ikiwa ni pamoja na kuwa na imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu, kusoma na kutafakari Qur’ani, kumfuata Mtume Muhammad (saww) na Ahlul-Bayt (as), kutekeleza wajibu na kujiepusha na madhambi, kumuomba Mwenyezi Mungu uongofu, kushauriana na wanazuoni na watu wema, kujihisabu nafsi na kurekebisha tabia, pamoja na kujiepusha na mazingira na marafiki wanaomweka mtu mbali na Mwenyezi Mungu.

Swala hiyo ya Ijumaa ilishirikisha wanafunzi wa Hawza, walimu pamoja na baadhi ya waumini wa Kishia wa eneo hilo.