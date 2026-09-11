Mbunge Suleiman Jafo Ahudhuria Hadhara ya Maulid ya Kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (SAWW) Kariakoo +Picha

Mbunge wa Jimbo la Kisarawe, Mhe. Alhaj Suleiman Jafo, amehudhuria hadhara kubwa ya Maulid katika Madrasat Abbasiya, Kariakoo jijini Dar es Salaam, iliyowakutanisha viongozi wa dini, waumini na wananchi kwa ajili ya kuadhimisha mazazi matukufu ya Mtume Muhammad (SAWW) na kusisitiza maadili, upendo na mafundisho yake mema.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mbunge wa Jimbo la Kisarawe, Mhe. Alhaj Suleiman Jafo, jana Alhamisi, Septemba 10, 2026, alikuwa miongoni mwa viongozi wakuu waliohudhuria hadhara kubwa ya Maulid ya kuadhimisha na kufurahia mazazi matukufu ya Mtume Muhammad (SAWW).



Hadhara hiyo ya kiroho ilifanyika katika Madrasat Abbasiyya, iliyopo Mtaa wa Mkunguni, Kariakoo jijini Dar es Salaam, chini ya uongozi wa Kiongozi Mkuu wa madrasa hiyo ambaye pia ni Kaimu Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Abbas Ramadhani Abbas.



Tukio hilo liliwakutanisha waumini pamoja na wananchi mbalimbali, huku likihudhuriwa na viongozi wakuu wa dini wakiongozwa na Mufti na Imamu Mkuu wa Tanzania, Sheikh Aboubakar Zubeir Bin Ally, pamoja na wageni wengine waalikwa.



Ushiriki wa Mhe. Jafo pamoja na viongozi hao katika hadhara hiyo umeakisi mshikamano katika kuunga mkono shughuli za kidini na kijamii, huku Maulid hiyo ikitumika kama fursa ya kuwakumbusha waumini mafundisho ya Mtume Muhammad (SAWW), hususan katika kuimarisha maadili mema, upendo, mshikamano na ustawi wa jamii.