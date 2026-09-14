Mwana wa “Lulu ya Lebanon” Atembelea Banda la Kurugenzi ya Nyaraka Baghdad +Picha

Sayyid Muhammad Mahdi, mwana wa shahidi mashuhuri, ametembelea banda la Kurugenzi ya Nyaraka, akipitia machapisho yanayoelezea maisha na mapambano ya baba yake, na kuweka saini yake katika kitabu “Sayyid na Wanamgambo.”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Banda la Kurugenzi ya Nyaraka mjini Baghdad limepata heshima ya kumpokea Sayyid Muhammad Mahdi, mwana wa shahidi mashuhuri anayesifiwa kuwa “Lulu ya Lebanon.”

Ziara hiyo imefanyika katika mazingira yaliyojaa kumbukumbu za mashahidi, uaminifu na kuhifadhi urithi wa watu waliotoa maisha yao katika njia ya mapambano na kujitolea.

Wakati wa ziara yake, Sayyid Muhammad Mahdi alitembelea banda hilo na kufahamishwa kuhusu kazi na machapisho mbalimbali yanayotolewa na Kurugenzi ya Nyaraka.

Aidha, alisimama kwa fahari mbele ya machapisho yanayohifadhi na kuandika historia ya maisha na safari ya baba yake shahidi, hususan vitabu viwili vya “Ash-Shahidi Mkuu” na “Sayyid na Wanamgambo.”

Katika tukio lililoelezwa kuwa la kihistoria na lenye kuashiria mwendelezo wa njia na misingi iliyoachwa na baba yake, Sayyid Muhammad Mahdi aliweka saini yake kwenye nakala ya kitabu “Sayyid na Wanamgambo.”

Kurugenzi hiyo imeeleza kuwa saini hiyo itabaki kuwa kumbukumbu ya kudumu na pia kichocheo cha kuendelea na juhudi za kuhifadhi historia na urithi wa mashahidi.

Banda la Kurugenzi ya Nyaraka linaendelea na shughuli zake hadi Septemba 12, 2026, likiwa na namba ya banda D13 mjini Baghdad.