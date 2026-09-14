Hafla Tukufu ya Maulid ya Mtume Muhammad (s.a.w.w) Yaunganisha Shia na Sunni - Madrasat Zainabiyya Kigamboni +Picha

Madrasa ya Zainabiyya Kigamboni - Mwapemba yaadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w) kwa kuwakutanisha Waumini wa Shia na Sunni, Masheikh, Walimu, wanafunzi, Wanawake, Wanaume, Vijana na Wazee kwa lengo la kuhuisha mafundisho ya thamani na tabia njema za Mtume (s.a.w.w). Mgeni Rasmi wa hafla hiyo alikuwa Hujjatul-Islam Samahat Sheikh Abdul Majid Nasir, ambaye katika hotuba yake aliwaasa Waumini na jamii kwa ujumla kutumia fursa za hafla za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) kama majukwaa ya kujifunza na kutafakari mafundisho yanayopatikana katika maisha yake matukufu. Sheikh Abdul Majid Nasir alisisitiza umuhimu wa kuhuisha vikao vya kheri kama hivyo katika jamii, akieleza kuwa mafundisho na ujumbe wa Maulid haupaswi kubaki ndani ya Taasisi au ndani ya kuta za vituo vya Kiislamu pekee, bali unapaswa kuwafikia wanajamii walio nje ya taasisi hizo.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Hafla tukufu ya kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww) imefanyika jana, Jumapili, katika Madrasa ya Zainabiyya iliyopo Kigamboni–Mwapemba, jijini Dar es Salaam, ikiwa ni hafla iliyowakutanisha Waislamu kutoka madhehebu mbalimbali katika mazingira ya upendo, umoja na kuenzi mwenendo wa Mtume Muhammad (saww).

Hafla hiyo ilihudhuriwa na wahadhiri, Walimu, Masheikh mbalimbali, Waislamu wa madhehebu ya Shia na Sunni, wanawake na wanaume, watoto na wazee, pamoja na wanafunzi kutoka Madrasa mbalimbali za Kiislamu kutoka maeneo tofauti ya jijini Dar es Salaam.

Washiriki hao walikusanyika kwa lengo moja la kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kipenzi cha Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad (saww), pamoja na kuhuisha tabia zake njema, mafundisho yake na mwenendo wake mtukufu, ili mafundisho hayo yaweze kuakisi katika maisha ya kila siku ya Waislamu na jamii kwa ujumla.

Katika hafla hiyo, mawaidha mbalimbali yenye thamani yalitolewa na wahadhiri, ambapo Waumini walihimizwa kumfahamu zaidi Mtume Muhammad (saww), kujifunza kutokana na maisha yake na kuyafanya mafundisho yake kuwa msingi wa mwenendo wao katika familia na jamii.

Aidha, hafla hiyo ilipambwa na qaswida mbalimbali za kumsifu Mtume Muhammad (saww), ambazo ziliongeza hamasa na furaha katika hadhara hiyo tukufu ya Maulid.

Mgeni Rasmi wa hafla hiyo alikuwa Hujjatul-Islam Samahat Sheikh Abdul Majid Nasir, ambaye katika hotuba yake aliwaasa Waumini na jamii kwa ujumla kutumia fursa za hafla za Maulid ya Mtume Muhammad (saww) kama majukwaa ya kujifunza na kutafakari mafundisho yanayopatikana katika maisha yake matukufu.

Sheikh Abdul Majid Nasir alisisitiza umuhimu wa kuhuisha vikao vya kheri kama hivyo katika jamii, akieleza kuwa mafundisho na ujumbe wa Maulid haupaswi kubaki ndani ya Taasisi au ndani ya kuta za vituo vya Kiislamu pekee, bali unapaswa kuwafikia wanajamii walio nje ya taasisi hizo.

Alieleza kuwa kuwaleta wanajamii pamoja katika hafla kama hizi ni fursa muhimu ya kujenga umoja, kuimarisha udugu wa Kiislamu, kueneza maadili mema na kuwafahamisha watu kuhusu maisha na mwenendo wa Mtume Muhammad (saww).

Hafla hiyo ya Maulid iliyoandaliwa na Madrasa ya Zainabiyya imekuwa pia kielelezo cha umoja na mshikamano wa Waislamu, ambapo Shia na Sunni walikutana kwa pamoja katika kumuenzi Mtume Muhammad (saww), kuhuisha mafundisho yake na kusisitiza umuhimu wa kuyatekeleza katika maisha ya kila siku.