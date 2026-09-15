Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Ashiriki Dua ya Kumuombea Marehemu Hafidh Ameir Hassan - Mtume wa Rais Dr.Samia Suluhu Hassan +Picha

Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Dkt. Abubakar Zuber bin Ali, amewasili katika Msikiti wa Bakwata Kinondoni, Dar es Salaam, kwa ajili ya kushiriki dua ya kumuombea marehemu Maalim Hafidh Ameir Hassan, aliyekuwa mume wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Dkt. Abubakar Zuber bin Ali, amewasili katika Msikiti wa Bakwata Kinondoni, Jijini Dar es Salaam, kwa ajili ya kushiriki katika dua maalumu ya kumuombea marehemu Maalim Hafidh Ameir Hassan.



Marehemu Hafidh Ameir Hassan alikuwa mume wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.



Dua hiyo imekuwa sehemu ya shughuli za kumuombea marehemu na kutoa pole kwa familia pamoja na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki cha majonzi.