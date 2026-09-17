“Asubuhi ya Kiroho” Yaandaliwa katika Shule ya Imam Zayn al-Abidin - Burundi +Picha

Wanafunzi wa Shule ya Imam Zayn al-Abidin (as) nchini Burundi washiriki programu ya kiroho iliyojadili maana ya nafsi.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Programu ya “Asubuhi ya Kiroho” imefanyika tarehe 16 Septemba 2026 katika Shule ya Imam Zayn al-Abidin (as), Burundi, ikiwa na mada ya “Maana ya Nafsi.”

Programu hiyo imeendeshwa na Sheikh Khamis Sadiq, huku ikishirikisha wanafunzi wa shule hiyo katika kipindi cha malezi na tafakuri ya kiroho.