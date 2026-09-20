Ayatollah Ramazani: Wanawake wa Iraq Wamekuwa na Nafasi ya Kihistoria na Yenye Ushawishi Katika Harakati za Upinzani

Ayatollah Ramazani amesema kuwa wanawake wa Iraq wamekuwa na nafasi ya kihistoria na yenye ushawishi katika harakati za upinzani, kupitia malezi ya kizazi, uimarishaji wa familia, kuwaunga mkono wapigania uhuru, kulinda utamaduni wa Ahlul-Bayt (as) na kushiriki katika kuimarisha mshikamano wa jamii; akisisitiza kuwa Arubaini ya Imam Hussein (as) ni fursa muhimu kwa wanawake kuendeleza utamaduni wa upinzani na diplomasia ya umma.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katibu Mkuu wa Baraza la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as), Ayatollah Reza Ramazani, amesema kuwa wanawake wa Iraq wamekuwa na nafasi muhimu, ya kihistoria na yenye ushawishi katika harakati za upinzani, wakichangia katika malezi ya kizazi, uimarishaji wa familia, kuwaunga mkono wapiganaji na kukabiliana na changamoto za kiutamaduni na kimawazo.

Ayatollah Ramazani aliyasema hayo alipokutana na ujumbe wa wanawake wa Iraq kutoka katika kundi la “Wanawake wa Harakati za Upinzani na Fadhila nchini Iraq”, waliotembelea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ziara ya kitamaduni, kielimu na kiroho.

Katika mkutano huo, alieleza nafasi ya mwanamke kwa mujibu wa Qur’ani Tukufu, akibainisha kuwa Qur’ani ina aya nyingi zinazozungumzia vipengele mbalimbali vya utu na nafasi ya wanawake. Alitaja pia kutajwa kwa wanawake kama Maryam (as) na Asiya kuwa mifano katika Qur’ani, akisisitiza kuwa mwanamume na mwanamke wanashirikiana katika daraja na majukumu ya kibinadamu.

Aidha, Ayatullah Ramazani alisisitiza kuwa Mitume wa Mwenyezi Mungu walikuwa miongoni mwa watetezi wakubwa wa heshima na haki za wanawake, akitoa mfano wa Mtume Muhammad (saww) na heshima yake kwa Bibi Khadija (sa) na Bibi Fatima Zahra (sa).

Nafasi ya wanawake wa Iraq katika upinzani

Akizungumzia nafasi ya wanawake wa Iraq, Ayatullah Ramazani alisema kuwa wanawake wamekuwa sehemu muhimu ya harakati za upinzani, hasa katika kukabiliana na changamoto zilizoikabili jamii ya Iraq katika miongo ya hivi karibuni.

Alieleza kuwa baada ya mashambulizi na kuenea kwa kundi la Daesh mwaka 2014, wanawake walikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo vurugu, umasikini, kupoteza wanafamilia na madhara ya kisaikolojia. Hata hivyo, alisema hali hiyo ilidhihirisha uwezo wao wa kusimama na kuendeleza mshikamano wa jamii.

Kwa mujibu wake, mchango wa wanawake hauishii katika uwanja wa mapambano, bali unajumuisha malezi na elimu ya kizazi, usimamizi wa familia, msaada kwa wapiganaji, pamoja na kukabiliana na athari za propaganda na vyombo vya habari vya wapinzani.

Aliongeza kuwa mapenzi ya Ahlul-Bayt (as), kulinda na kutetea maeneo matakatifu, kuunga mkono umoja wa Umma wa Kiislamu na kusimama dhidi ya migawanyiko ya kidini ni miongoni mwa vipengele vya utamaduni wa upinzani nchini Iraq.

Bint al-Huda Sadr kama mfano wa mwanamke wa Kiislamu

Katibu Mkuu huyo pia alizungumzia nafasi ya Shahida Bint al-Huda Sadr, akimtaja kama mwanamke Mwislamu mwenye fikra, mwandishi na mwanaharakati aliyekuwa na mchango mkubwa katika jamii ya Iraq wakati wa utawala wa Baath.

Alisema Bint al-Huda Sadr alichangia katika elimu ya wanawake, uandishi na malezi ya wasichana wenye ujasiri wa kisiasa na kijamii. Pia alisisitiza umuhimu wa kuendeleza “madhabahu ya Zainabiyya” katika malezi na harakati za wanawake wa Kiislamu.

Arubaini na diplomasia ya wanawake

Akizungumzia Arubaini ya Imam Hussein (as), Ayatollah Ramazani alisema kuwa Arubaini haipaswi kutazamwa kama tukio la kihistoria pekee, bali pia kama fursa ya kuhuisha utamaduni wa upinzani na kuimarisha diplomasia ya umma.

Alisema Arubaini ni moja ya mitandao mikubwa ya mshikamano wa kimataifa na kujenga mahusiano ya kijamii katika ulimwengu wa sasa, huku wanawake wa Iraq wakiwa na nafasi muhimu katika mapokezi na huduma zinazotolewa kwa wageni wa Imam Hussein (as).

Kukabiliana na changamoto za kiutamaduni.

Ayatullah Ramazani pia alisisitiza umuhimu wa kukabiliana na kile alichokiita “uvamizi wa kiutambuzi na kiutamaduni”, pamoja na changamoto zinazohusiana na maadili, haya na staha katika jamii.

Alisema kuwa wanawake wana nafasi muhimu katika kueleza matukio, kulinda maadili ya jamii na kushiriki katika kujenga mitandao ya kitamaduni na kielimu inayovuka mipaka ya nchi.

Mwisho wa mkutano huo, wanawake wa Iraq waliishukuru Baraza la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) kwa maandalizi ya programu mbalimbali za kielimu, kitamaduni na kidini, wakieleza kuwa programu hizo zimekuwa na mchango katika kuwapa motisha na kuwaandaa kwa shughuli zao zijazo.