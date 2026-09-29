Maadhimisho ya Kumuenzi Shahidi Sayyid Hassan Nasrullah Yafanyika katika Haram Tukufu ya Imam Ridha (a.s) +Picha

Sherehe ya kumuenzi Hujjatul-Islam Sayyid Hassan Nasrullah, Katibu Mkuu wa Shahidi wa Hizbullah ya Lebanon, pamoja na mashahidi wa Fronti ya Muqawama nchini Lebanon, yenye kaulimbiu “Hakika Sisi Tuko Juu ya Ahadi”, ilifanyika Jumatatu jioni (6 Mehr 1405), katika ukumbi wa Imam Khomeini (r.a.), ndani ya Haram Tukufu ya Imam Ridha (a.s).

Msimbo wa Habari: 1871812