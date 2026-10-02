Mkutano wa Mashahidi wa Muqawama Katika Mji wa Qom +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa Mashahidi wa Muqawama, ulioandaliwa kwa ajili ya kuadhimisha miaka miwili tangu kuuawa Shahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah, kwa juhudi za Tawi la Qom la Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan, umefanyika katika Ukumbi wa Mikutano wa Ghadir katika mji huu. Waliozungumza katika mkutano huo walikuwa Nasser Abu Sharif, mwakilishi wa Harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina nchini Iran, na Hujjatul-Islam Najaf Lakzaei, Naibu wa Utafiti wa Ofisi ya Uenezi wa Kiislamu ya Hawza ya Elimu ya Qom.

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