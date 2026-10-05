Ripoti ya Picha | Maadhimisho ya Miaka Miwili Tangu Kuuawa Kishahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah Jijini Qom

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Hafla ya kuadhimisha miaka miwili tangu kuuawa kishahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah, aliyekuwa Katibu Mkuu wa zamani wa Harakati ya Hizbullah nchini Lebanon, imefanyika katika Jengo la Imam Sadiq (as), jijini Qom, nchini Iran. Hafla hiyo iliandaliwa na Harakati ya Hizbullah kwa ajili ya kumuenzi na kumkumbuka kiongozi huyo aliyefariki akiwa shahidi.

Msimbo wa Habari: 1874277